Un ciudadano peruano, César Eugenio Dionicio Padilla, fue detenido en Cerrillos por agredir a su conviviente con un arma blanca, en un caso investigado como feminicidio. | Composición LR

Un ciudadano peruano con notificación roja internacional fue detenido en flagrancia en la comuna de Cerrillos en Chile, luego de ser acusado de agredir a su conviviente y causarle lesiones con arma blanca. El caso es investigado como presunto intento de feminicidio.

El intervenido fue identificado como César Eugenio Dionicio Padilla, de 31 años, quien fue arrestado por personal de Carabineros de Chile tras un procedimiento por violencia intrafamiliar registrado alrededor de la 1:30 p.m. de este viernes 13 de febrero en la intersección de la avenida Lo Errázuriz con calle América.

Ciudadana chilena fue llevada al hospital

Según el parte policial, la víctima, una mujer chilena de 34 años, presentaba heridas y declaró que había sido atacada por su conviviente primero en la vía pública y luego en el domicilio que comparten. Fue trasladada a un centro de salud donde se le diagnosticó corte contuso en antebrazo y lesiones superficiales en dos dedos de la mano derecha, consideradas de carácter leve.

Tras asistirla, los agentes acudieron a la vivienda de la pareja, ubicada en el sector Toma Nuevo Amanecer, donde encontraron al agresor y procedieron a detenerlo.

Alerta roja internacional

Ya en dependencias policiales, la verificación en el sistema institucional confirmó que el detenido tenía una notificación roja activa solicitada por Perú y registrada a través de Interpol, por los presuntos delitos de violación y hurto agravado. La alerta había sido emitida por autoridades peruanas el 6 de agosto de 2026.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Chile, que deberá determinar las medidas judiciales correspondientes mientras se coordinan acciones internacionales respecto a la orden de captura vigente.

