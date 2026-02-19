HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Arrestan al expríncipe Andrés de Inglaterra por "sospecha de mala conducta" tras revelarse sus vínculos con el caso Epstein

El también hermano del rey Carlos III fue detenido la mañana de este jueves en su residencia de Royal Lodge, en Windsor.

El exprincipe Andres fue arrestado la mañana de su cumpleaños número 66. Foto: AFP
El exprincipe Andres fue arrestado la mañana de su cumpleaños número 66. Foto: AFP

El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", señaló la policía local de Thames Valley, donde vivía hasta hace muy poco tras ser expulsado como miembro de la monarquía británica. El hecho ocurre tras conocerse nuevos documentos que lo involucran con el caso Jeffrey Epstein.

Las autoridades habían anunciado unas semanas antes que estaban analizando información que vinculaba al hijo de la fallecida reina Isabel con el financista y delincuente sexual, a quien habría entregado información confidencial durante su cargo como emisario del Reino Unidos para el comercio internacional entre los años 2001 y 2011.

