¿Qué es la Enmienda 22 y cómo Trump buscaría ser presidente de Estados Unidos por tercera vez si logra eliminarla?

Donald Trump, ha expresado en varias ocasiones su interés en un tercer mandato. Aunque la Constitución de Estados Unidos establece limitaciones claras en cuanto a la reelección, el magnate inmobiliario no ha descartado la posibilidad de regresar a la Casa Blanca en 2029. Trump ha demostrado una capacidad para desafiar las convenciones políticas, por lo que su afirmación sobre el tercer mandato ha generado una gran expectación.

En su última aparición ante los medios, Trump destacó el apoyo de sus seguidores, quienes, según él, desean su reelección. Sin embargo, la Constitución, a través de la Enmienda 22, establece que un presidente solo puede ser elegido dos veces, lo que genera dudas sobre cómo Trump podría sortear esta barrera legal.

¿Qué es la Enmienda 22?

La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos es clara en cuanto a las limitaciones del mandato presidencial. Adoptada en 1951, esta Enmienda prohíbe que cualquier persona sea elegida para la presidencia más de dos veces. El principio se originó después de la presidencia de Franklin D. Roosevelt, quien rompió con la tradición al ser elegido para un tercer y cuarto mandato en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

El artículo establece que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces", y esa es la regla fundamental que frena cualquier intento de un tercer mandato. Esta limitación no solo se aplica a Trump, sino a todos los presidentes de Estados Unidos. A pesar de esto, Trump ha mencionado que muchos de sus seguidores le piden que postule nuevamente en 2029, algo que podría resultar atractivo para sus bases políticas.

Escenarios en los que Trump buscaría ser presidente de EE.UU. por tercera vez

Aunque la Enmienda 22 establece que ningún presidente puede ser elegido más de dos veces, se han propuesto dos posibles escenarios en los que el mandatario podría permitirse regresar a la Casa Blanca en 2029.

Nuevo proyecto de Enmienda

El deseo de Trump de continuar su liderazgo político no se limita a palabras, ya que se ha registrado un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que podría facilitar su reelección. Un grupo de diputados republicanos, liderados por el congresista Andy Ogles, presentó un proyecto de Enmienda que permitiría a los presidentes que no hayan servido dos mandatos consecutivos postularse nuevamente. Esta propuesta, hecha a medida de Trump, se basa en su situación particular: Trump no ejerció un mandato consecutivo debido a la presidencia de Joe Biden.

Aunque el proyecto de ley ha generado debate, su futuro parece incierto. La propuesta necesitaría la aprobación de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, algo que podría ser un desafío dado que los republicanos no cuentan con un apoyo suficiente en el Senado. Además, la Enmienda tendría que ser ratificada por una parte significativa de los estados, lo que podría ser un obstáculo adicional para Trump y sus aliados políticos.

Cambio de autoridad, misma cabeza

Otro escenario que algunos de los cercanos a Trump están considerando sería el de un cambio de autoridad mediante un intercambio de roles. Según esta estrategia, Trump podría ser nominado como vicepresidente en una futura fórmula electoral encabezada por un candidato republicano como J.D. Vance. En este escenario, después de ganar las elecciones, el presidente electo dimitiría para permitir que Trump asumiera el cargo una vez más.

Los defensores de la Constitución han rechazado esta posibilidad, señalando que la Duodécima Enmienda de 1804 establece que "aquellas personas que no sean elegibles para la presidencia tampoco podrán ocupar el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos". De acuerdo con la interpretación actual de la Constitución, Donald Trump no podría postularse nuevamente ni para la presidencia ni para la vicepresidencia después de haber completado su segundo mandato.

Aunque las dificultades legales y constitucionales son evidentes, Trump no ha descartado ninguna opción y sigue buscando maneras de asegurar su regreso al poder. Con la reelección en el horizonte y su base de apoyo activa, el exmandatario mantiene viva la idea de ser presidente nuevamente en 2029.