Mundo

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar desde mayo de 2024 y tuvo que ser reabierto en octubre del año pasado, ya que formaba parte de la fase inicial del alto el fuego negociado por Donald Trump.

Israel recién cumple con parte del acuerdo de Donald Trump de alto al fuego.
Israel recién cumple con parte del acuerdo de Donald Trump de alto al fuego.

El Gobierno de Israel anunció este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, será reabierto el próximo domingo tanto para la entrada como para la salida de personas. Gogat, brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos, indicó que, de acuerdo con el "alto el fuego", se abrirá el paso en ambas direcciones, con circulación limitada de personas.

Según las autoridades israelíes, el regreso de los numerosos gazatíes que abandonaron la Franja hacia Egipto será permitido "solo con la autorización de seguridad de Israel" y en coordinación con Egipto, lo que hace temer a grupos humanitarios que, en realidad, la reapertura sirva para vaciar aún más la Franja de palestinos.

EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: La Unión Europea sanciona al ministro del Interior de Irán y a su fiscal general tras "represión violenta"

lr.pe

Israel devuelve a Gaza los últimos cuerpos de palestinos

El 29 de enero, Israel puso fin al intercambio de rehenes y prisioneros con Hamás con la entrega de 15 cuerpos de palestinos. La devolución se produjo después de que el ejército israelí recuperara los restos del agente de policía Ron Gvili, el último secuestrado que quedaba en Gaza.

A través de un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se destacó que "esto marca la finalización de una operación de meses que reunió a las familias y apoyó la implementación del acuerdo de alto el fuego", lo que facilitó el intercambio.

Se desconoce si los restos eran de palestinos que fueron detenidos y murieron bajo custodia de Israel o si correspondían a cuerpos tomados de Gaza durante la sangrienta invasión que dejó más de 70.000 víctimas gazatíes, según cifras del Ministerio de Salud del enclave.

PUEDES VER: María Corina Machado exhorta que Venezuela alcance una "transición real" tras reunión en EE. UU.

lr.pe

Siguen las muertes

La madrugada de este viernes, el Ejército israelí mató en el centro de la Franja de Gaza a otros cuatro gazatíes, de quienes dice que iban armados. Sus muertes se suman a la de al menos otros tres palestinos en Rafah (sur), que presuntamente emergieron de un túnel.

Unos 500 palestinos han muerto en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que aún no ha sumado los fallecidos de ayer miércoles ni de hoy.

