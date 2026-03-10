Jugadoras de la selección de Irán abandonan el equipo y reciben asilo en Australia: "Están a salvo aquí"
Luego de negarse a cantar el himno nacional en la Copa Asiática Femenina, las jugadoras iranies recibieron amenazas. Las autoridades australianas decidieron darle asilo a 5 integrantes del equipo.
La Copa Asiática Femenina 2026 no fue ajena al conflicto bélico que se viene desarrollando en Medio Oriente. Hace algunos días, las futbolistas de la selección de Irán fueron calificadas en su propio país de “traidoras en tiempos de guerra” debido a que se negaron a cantar el himno nacional durante su primer partido en la competición.
Este acto de protesta en contra del régimen islámico generó mucha preocupación por la seguridad de las deportistas, pues, de acuerdo a los reportes de la CNN, las familias de algunas jugadoras recibieron amenazas. En medio de este panorama, el gobierno de Australia ―sede del torneo continental― decidió otorgarle el asilo a cinco integrantes del equipo.
Jugadoras iraníes reciben asilo en Australia
Las autoridades del país oceánico trasladaron a las cinco futbolistas de la selección de Irán desde su hotel hacia un lugar seguro luego de que se presentaran las solicitudes de asilo.
“No quiero ni imaginarme lo difícil que es esa decisión para cada una de las mujeres, pero sin duda anoche fue alegría, fue alivio (…) Estas mujeres son populares en Australia, pero sabemos que se encuentran en una situación extremadamente difícil con las decisiones que están tomando”, manifestó ante los medios Tony Burke, ministro del Interior de Australia.
Por su parte, Anthony Albanese, primer ministro, garantizó la seguridad de las jugadoras. “Los australianos se han sentido conmovidos por la difícil situación de estas valientes mujeres. Están a salvo aquí y deberían sentirse como en casa”, indicó.
Selección de Irán regresa a su país
Según reportó el medio ABC, la delegación de la selección femenina de Irán partió hacia su país sin las cinco jugadoras que accedieron al asilo humanitario.