HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones en llamas: las promesas de Balcázar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Jugadoras de la selección de Irán abandonan el equipo y reciben asilo en Australia: "Están a salvo aquí"

Luego de negarse a cantar el himno nacional en la Copa Asiática Femenina, las jugadoras iranies recibieron amenazas. Las autoridades australianas decidieron darle asilo a 5 integrantes del equipo.

Las jugadoras de Irán se negaron a cantar su himno en el partido frente a Corea del Sur. Foto: AFP
Las jugadoras de Irán se negaron a cantar su himno en el partido frente a Corea del Sur. Foto: AFP

La Copa Asiática Femenina 2026 no fue ajena al conflicto bélico que se viene desarrollando en Medio Oriente. Hace algunos días, las futbolistas de la selección de Irán fueron calificadas en su propio país de “traidoras en tiempos de guerra” debido a que se negaron a cantar el himno nacional durante su primer partido en la competición.

Este acto de protesta en contra del régimen islámico generó mucha preocupación por la seguridad de las deportistas, pues, de acuerdo a los reportes de la CNN, las familias de algunas jugadoras recibieron amenazas. En medio de este panorama, el gobierno de Australia sede del torneo continental decidió otorgarle el asilo a cinco integrantes del equipo.

PUEDES VER: Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

lr.pe

Jugadoras iraníes reciben asilo en Australia

Las autoridades del país oceánico trasladaron a las cinco futbolistas de la selección de Irán desde su hotel hacia un lugar seguro luego de que se presentaran las solicitudes de asilo.

“No quiero ni imaginarme lo difícil que es esa decisión para cada una de las mujeres, pero sin duda anoche fue alegría, fue alivio (…) Estas mujeres son populares en Australia, pero sabemos que se encuentran en una situación extremadamente difícil con las decisiones que están tomando”, manifestó ante los medios Tony Burke, ministro del Interior de Australia.

Por su parte, Anthony Albanese, primer ministro, garantizó la seguridad de las jugadoras. “Los australianos se han sentido conmovidos por la difícil situación de estas valientes mujeres. Están a salvo aquí y deberían sentirse como en casa”, indicó.

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

lr.pe

Selección de Irán regresa a su país

Según reportó el medio ABC, la delegación de la selección femenina de Irán partió hacia su país sin las cinco jugadoras que accedieron al asilo humanitario.

Notas relacionadas
Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

LEER MÁS
Alianza Lima debuta ante Killas y Universitario contra Mannucci: fixture de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima debuta ante Killas y Universitario contra Mannucci: fixture de la Liga Femenina 2026

LEER MÁS
Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

Juan Reynoso y su provocativa declaración tras gestos contra hinchas de Alianza Lima: "Esta es mi casa"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jugadoras de la selección de Irán abandonan el equipo y reciben asilo en Australia: "Están a salvo aquí"

Lee Heeseung deja ENHYPEN tras 6 años y revela la razón en emotiva carta: "Seguir la dirección que la empresa me propuso"

Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

Deportes

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por los octavos de final de la Champions League?

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Juan Reynoso respondió abucheos de los hinchas de Alianza Lima con polémico gesto al señalar la cancha de Matute

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Willy Ramirez Chávarry, exmiembro del JNE vinculado a Patricia Benavides, es nombrado en puesto clave del Ministerio de Justicia

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025