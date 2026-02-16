El gobierno de Israel estableció un plazo de 60 días para que el grupo terrorista Hamás se desarme completamente en la Franja de Gaza. Así lo aseguró el principal asesor del ministro Benjamín Netanyahu durante una conferencia en Jerusalén.

Según el diario The Times of Israel, el consejero expresó que la expectativa del gobierno es que, antes de las posibles elecciones en Tierra Santa, programadas tentativamente para junio, la organización palestina debe cumplir con este pedido; de lo contrario, estará inmersa en una nueva fase de ofensiva militar.

Intercambio de acusaciones

Entre el sábado 14 de febrero y la madrugada del domingo 15, más de una decena de palestinos fallecieron en una serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, incluido un campamento de refugiados, informaron las autoridades sanitarias gazatíes.

Desde Palestina justificaron la ofensiva debido a una supuesta incursión de militantes armados de Hamás en el norte del enclave, mientras que el movimiento islamista acusó a Tel Aviv de cometer una nueva masacre antes de una reunión internacional prevista en Washington para abordar la situación.

Hamás acusa a Israel de incumplir cupos en el cruce gazatí de Rafah

El grupo islamista Hamás acusó este lunes de no permitir la entrada y salida del número de personas estipulado en el acuerdo de alto al fuego a través del cruce de Rafah para el tránsito hacia y desde la Franja de Gaza. Así lo informó en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

"Afirmamos que, a pesar de la reapertura del cruce de Rafah en ambas direcciones tras un cierre arbitrario e injusto, la ocupación sionista viola flagrantemente los mecanismos de apertura estipulados en el acuerdo de alto el fuego y comete abusos sistemáticos contra quienes regresan a la Franja", se indica en la nota.

Según el movimiento, este supuesto incumplimiento pone en grave peligro la vida de miles de pacientes con derivaciones médicas al extranjero. Asimismo, denunció que quienes retornaron a Gaza fueron sometidos a interrogatorios severos y a daños físicos y psicológicos por el Ejército israelí.