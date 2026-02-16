Rusia rechaza acusaciones de Europa sobre autoría del Kremlin en el asesinato del opositor Alexéi Navalni

Este lunes 16 de febrero, el Kremlin negó las acusaciones de cinco países europeos, que señalaron directamente al entorno del presidente Vladímir Putin y a él mismo como autores del asesinato del opositor Alexéi Navalni, quien, según adujeron, habría muerto por las toxinas de una rana dardo, endémica de Ecuador, uno de los anfibios más venenosos de la región.

El activista anticorrupción y preso político murió el 16 de febrero de 2024, bajo extrañas circunstancias, en una prisión ártica. Según el Gobierno ruso, falleció debido a una arritmia cardiaca, versión que fue cuestionada y rechazada por sus familiares y diversas organizaciones, además de cancillerías occidentales.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Causas de la muerte son poco claras

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, que lideraron una investigación a partir de muestras tomadas del cuerpo de Navalni, afirmaron que había sido "envenenado" por el Gobierno de Putin. "Fue un acto cobarde de un líder atemorizado... Al utilizar esta forma de veneno, el Estado ruso ha demostrado los instrumentos despreciables que tiene a su disposición y el miedo tremendo que le tiene a la oposición política", sentenció Yvette Cooper, ministra de Exteriores del Reino Unido, en sus redes sociales.

En ese sentido, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, enfatizó ante un grupo de periodistas, durante su conferencia telefónica matutina, que "naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas".

La familia de Navalni exige justicia. Su madre, Liudmila Navalnaya, en un acto público este lunes frente a la tumba de su hijo, dijo que los resultados del reporte impulsado por Europa confirmaban que, tal como sospechaban, el activista "no murió simplemente en prisión, fue asesinado". Su viuda Yulia exclamó que el atentado contra su esposo ahora está "probado por la ciencia".

Tras la noticia del fallecimiento, hace 2 años, Navalnaya denunció que la Fiscalía de Rusia le puso una serie de trabas para entregarle el cuerpo de su hijo y la obligaron a firmar un acta de defunción en la que aceptaba que el motivo del deceso habría sido por "causas naturales", además de chantajearla para condicionar los términos del funeral y conseguir que este sea privado. "Eso es ilegal. Reciben órdenes del Kremlin o de la oficina central del Comité de Investigación", señaló en ese momento la madre.

PUEDES VER: Rusia y Ucrania retomarán conversaciones con mediación de Estados Unidos tras estancamiento previo

Ciudadanos se congregaron por el segundo aniversario de la muerte de Navalni

El férreo opositor de la Administración Putin y de la invasión rusa contra Ucrania, en febrero de 2022, perdió la vida a los 47 años en la cárcel IK-3, en la localidad de Kharp, Siberia, y fue enterrado en el cementerio Borisóvskoye, en Moscú. A pesar de las extremas temperaturas bajo cero, un grupo de personas se congregó para rendir homenaje a Navalni.

"Creo que tomará algún tiempo, pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia... Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron sean identificados", puntualizó Navalnaya.

Desde Moscú prohibieron las organizaciones fundadas por la figura de la resistencia por "terrorismo" y "extremismo". Asimismo, todo apoyo recibido a estos movimientos podría terminar en una persecución judicial contra los involucrados.