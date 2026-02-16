HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tiroteo en Rhode Island deja tres muertos durante un partido de hockey: el agresor entre las víctimas

Escuelas locales han confirmado la seguridad de sus alumnos, mientras Estados Unidos enfrenta el impacto de esta nueva tragedia. Las investigaciones continúan para esclarecer el conflicto.

La tragedia se desató en medio de un evento que involucraba a estudiantes de varias instituciones educativas. Foto: Composición LR
Un incidente armado ocurrido en una pista de hockey en Pawtucket, Rhode Island, resultó en la muerte de al menos dos personas, incluyendo a una niña, y tres más quedaron gravemente heridas. El atacante, quien también falleció en el lugar, aparentemente dirigió los disparos contra miembros de su propia familia, según fuentes de la policía.

Las autoridades están investigando las circunstancias del suceso, que se dio durante un encuentro deportivo entre equipos escolares en el Lynch Arena.

Perpetrador se quitó la vida

Las fuerzas del orden confirmaron que el agresor se suicidó tras abrir fuego. Los afectados se encuentran en estado crítico, y el Buró Federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) ha sido llamado a colaborar en la pesquisa. El gobernador Dan McKee, afirmó en redes sociales que el hecho está siendo tratado por la seguridad local y federal.

La tragedia se desató en medio de un evento que involucraba a estudiantes de varias instituciones educativas. Aunque aún no se han detallado plenamente los vínculos entre el agraviante y las víctimas, las primeras investigaciones sugieren que lo acontecido pudo haber sido producto de un conflicto familiar.

Fuera de peligro

Diversas escuelas, como North Providence y Coventry, aseguraron que todos sus alumnos están a salvo, mientras que el personal escolar coordina la reunificación con los progenitores.

Encargados estatales siguen trabajando para esclarecer los motivos detrás del ataque y reconstruir la secuencia de los hechos. La comunidad permanece consternada en lo que avanzan las indagaciones.

