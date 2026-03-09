HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Juan Reynoso respondió abucheos de los hinchas de Alianza Lima con polémico gesto de sus títulos ganados

Al final del partido en el estadio Alejandro Villanueva, el técnico de Melgar tuvo una controvertida reacción luego de ser silbado por la afición blanquiazul.

Juan Reynoso le ganó títulos a Alianza Lima como jugador y DT de Universitario. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Juan Reynoso le ganó títulos a Alianza Lima como jugador y DT de Universitario. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Juan Reynoso puso la polémica en el cierre del partido Alianza Lima vs Melgar, que su equipo perdió por 3-1 en Matute. Cuando se dirigía rumbo a los vestuarios tras el pitazo final, el 'Cabezón' recibió el abucheo unánime de las cuatro tribunas del estadio, acción que respondió con un controvertido gesto.

Según captaron las cámaras de la TV, el estratega formó un '2' con los dedos de la mano y acto seguido señaló el campo de juego, probablemente en alusión a los títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

lr.pe

¿Por qué los hinchas de Alianza Lima abuchearon a Juan Reynoso?

La reacción de la hinchada aliancista contra el DT se debe a la tensa relación que existe entre ambas partes desde que Reynoso, durante su época como jugador, pasó a las filas de Universitario de Deportes, máximo rival del cuadro íntimo.

