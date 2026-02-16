Gustavo Petro defiende el aumento del salario mínimo en Colombia tras suspensión y convoca a movilizaciones

Gustavo Petro también autorizó un auxilio de transporte de 249.095 pesos colombianos para trabajadores que perciben hasta dos sueldos mínimos. | AFP

El pasado 13 de febrero, el Consejo de Estado desestimó la propuesta del presidente Gustavo Petro y suspendió el decreto emitido en diciembre de 2025, que planteaba incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora del país mediante un ajuste al salario mínimo en 2026. Este aumento proponía un 23,7% de alza, lo que situaría la escala en 2.000.000 de pesos colombianos, aproximadamente US$546.

Tras esta resolución, el mandatario informó que presentará un dictamen provisional como respaldo a esta medida, que considera de suma importancia y debidamente fundamentada tanto técnica como constitucionalmente. Además, hizo un llamado público a los gremios sindicales y empresariales a aprovechar la "reunión de concertación" programada para este lunes. "Quiero abrir el diálogo", manifestó.

Petro invitó al pueblo colombiano a defender la subida salarial en las calles

A través de un mensaje en X (antes Twitter), el presidente de izquierda convocó "con la fuerza del pueblo trabajador" a una marcha nacional para respaldar el aumento salarial suspendido por el tribunal judicial, que se celebrará este jueves 19 de febrero, a partir de las 4:00 p. m., hora local, en "todas las plazas públicas de Colombia".

Esta medida, que busca beneficiar a al menos 2,4 millones de colombianos, ha sido cuestionada por el sector empresarial y la oposición. Según el Supremo, carecía de "justificación jurídica y económica verificable", argumentando que dicho incremento podría "cuadruplicar la inflación y multiplicar por 25 la productividad". Esta crítica fue refutada por el mandatario, quien sostuvo que este efecto no tiene relación con el ingreso vital, sino "con el alza de las tasas de interés, debido a la escasez de alimentos". "El salario relativo calculado para Colombia, comparado con el rezago en sueldos frente a la productividad laboral, nos da la razón", expresó el jefe de Estado.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de esta legislación, a pocos meses de culminar su mandato, Petro extendió una invitación al rubro empresarial con el objetivo de crear un "pacto por la vida", proponiendo una reestructuración de la política de la tasa de interés del Banco de la República. Según su diagnóstico, esta política sería la responsable de frenar el crecimiento de las subvenciones en Colombia, y necesita ser modificada para "avanzar hacia una economía más saludable".

La entidad presidida por Leonardo Villar rechazó estos cuestionamientos y aseguró que las decisiones relacionadas con estos intereses "se toman observando el panorama económico general y, de manera crucial, aquellos factores que influyen en la previsión futura de la inflación", incluyendo el aumento masivo del salario.

Encuentro entre trabajadores y empresarios

El 16 de enero, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el sector empresarial se reunieron en la Comisión de Concertación para discutir y llegar a un consenso sobre el ajuste salarial. En esta reunión participaron el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

"Defendemos el derecho de las y los trabajadores a un salario justo, como lo establece la Corte Constitucional y el artículo 53 de la Carta Magna, porque el empleo debe ser digno", subrayó el Gobierno al iniciar las negociaciones.

Tras la conclusión de la mesa de diálogo, Sanguino expresó que "existe una opinión mayoritaria" entre ambas partes, las cuales coinciden en que cambiar la resolución propuesta por Petro traería efectos negativos. "La posición compartida es mantener el incremento del 23,7 %, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía", expresó el jefe de cartera.

Asimismo, agregó que "el Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de los empleados a un salario vital, como lo ordena la Constitución".