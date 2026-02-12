HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Gobierno declara el norte de Colombia en emergencia económica por inundaciones que afectan a más de 200.000 personas

Expertos explican el desastre dentro del país con el desplazo anómalo de frentes fríos y sistemas atmosféricos. La declaración ya genera reacciones diversas entre políticos, con llamados a una gestión efectiva de los recursos.

Colombia acumula actualmente más de 200.000 personas afectadas, 10 muertos y casi 20.000 viviendas damnificadas, según reportes oficiales. Foto: AFP.
Colombia acumula actualmente más de 200.000 personas afectadas, 10 muertos y casi 20.000 viviendas damnificadas, según reportes oficiales. Foto: AFP.

El Gobierno de Gustavo Petro declaró "estado de emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta días calendario". El decreto 150 de 2026, que contiene la firma de todos los ministros del Gabinete, decretó un estado de excepción que permitirá tomar medidas sin pasar por el Congreso.

Colombia acumula actualmente más de 200.000 personas afectadas, 10 muertos y casi 20.000 viviendas damnificadas, según reportes oficiales, ante las inundaciones que afectan a parte de la región Caribe. Cabe indicar que la medida podría permitir traslados presupuestales para alimentar los fondos de atención, crear contribuciones temporales o realizar pagos a las familias de las zonas golpeadas.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Un análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) atribuye el fenómeno al desplazamiento inusual de un frente frío hacia latitudes más al sur, intensificado por la presencia de un chorro subtropical y la interacción de diversos sistemas atmosféricos.

PUEDES VER: Benjamín Netanyahu firma adhesión a la Junta de la Paz y se reúne con Donald Trump para pedir más presión sobre Irán

lr.pe

No es la primera emergencia durtante la gestión Petro

En 2023, Petro declaró excepción para la península de La Guajira, también en el Caribe, bajo el argumento de la crisis humanitaria ocasionada por el fenómeno del Niño. Además, se emitió 13 decretos de diferentes tipos, los mismos que la Corte Constitucional juzgó como inconstitucionales debido a que buscaba resolver problemas de vieja data.

Sin embargo, en la situación actual, las inundaciones se muestran en un momento grave y completamente inesperadas. La alerta se presenta más sólida al punto de tener una escalada internacional, pues incluso el papa León XIV realizó una petición especial.

Contraposiciones por la nueva declaratoria

Las posturas contradictorias dentro de Colombia no se hicieron esperar, según reportó el medio local El Tiempo. Figuras cercanas al Ejecutivo han salido en defensa, como el caso del representante Alejandro Ocampo, quien aseveró que espera que "los enemigos de la patria no salgan a demandar" la decisión.

En la vereda del frente se encuentra la candidata Hannah Escobar, que apuntó de manera firme que esto solo busca generar "más cargos corbata, más compra de votos y de conciencias". En la misma línea, Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, hizo un recuento sobre los movimientos económicos del actual Gobierno y aseguró que “no es un problema de falta de dinero, sino de pésima gerencia y priorización".

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se presentó como un aliado inesperado y mostró su apoyo a "una medida de esta naturaleza, si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos vayan a satisfacer las necesidades de esta zona".

Notas relacionadas
Gustavo Petro denunció un presunto plan para asesinarlo mientras volaba en un helicóptero al norte de Colombia

Gustavo Petro denunció un presunto plan para asesinarlo mientras volaba en un helicóptero al norte de Colombia

LEER MÁS
Aída Quilcué, senadora de Colombia, fue secuestrada en zona guerrillera controlada por las FARC

Aída Quilcué, senadora de Colombia, fue secuestrada en zona guerrillera controlada por las FARC

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Delcy Rodríguez anuncia que "en algún momento" viajará a Estados Unidos luego de reunirse con secretario de Trump en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia que "en algún momento" viajará a Estados Unidos luego de reunirse con secretario de Trump en Venezuela

LEER MÁS
Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que reducirá costos laborales: sindicatos rechazan la ley

Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que reducirá costos laborales: sindicatos rechazan la ley

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

Mario Irivarren habla sobre el estado de salud de Laura Spoya: “Se encuentra en pronóstico reservado”

Mundo

Fuerte temblor de magnitud 6,2 remeció Ovalle en Chile, según el CSN de la Universidad de Chile

Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que reducirá costos laborales: sindicatos rechazan la ley

Corea del Sur le quita terreno al océano con una megacontrucción que divide el mar de la tierra y es visible desde el espacio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025