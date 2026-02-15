Las lluvias que se han intensificado en varias regiones de Colombia, pese a encontrarse fuera de la temporada habitual de invierno. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 94.431 familias —equivalentes a más de 254.000 personas— han resultado afectadas en al menos 17 departamentos del país.

El reporte oficial da cuenta de 149 emergencias registradas en más de un centenar de municipios. Hasta ahora se confirman 17 personas fallecidas, además de miles de viviendas dañadas y amplias zonas rurales bajo el agua.

Impacto por las lluvias en Colombia

El departamento de Córdoba es, por ahora, el más golpeado por los desastres naturales. Según la UNGRD, allí se concentra cerca del 75% de las familias damnificadas a nivel nacional, con más de 70.000 hogares afectados. A esto se suma la inundación de más de 11.000 hectáreas, lo que representa casi la totalidad de las tierras anegadas en el país.

Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y ciénagas, que dañaron tanto zonas urbanas como rurales. El gobernador Erasmo Zuleta advirtió que el impacto no termina cuando bajan las aguas, ya que la reconstrucción de viviendas, vías y medios de subsistencia podría tomar meses o incluso años.

Otros lugares con mayor número de casas devastadas son La Guajira, Antioquia, Chocó y Sucre. En Magdalena, Nariño y Valle del Cauca también se reportan víctimas mortales vinculadas a crecientes súbitas e inundaciones.

Daños en infraestructura

La UNGRD informó afectaciones en al menos 183 vías, además de daños en accesos peatonales y vehiculares. En Magdalena, el colapso de un puente ha generado pérdidas económicas significativas para el sector agrícola por el aumento de los tiempos de transporte.

Frente a la situación, el Gobierno ha desplegado asistencia humanitaria en coordinación con autoridades locales. En Córdoba se han entregado toneladas de ayuda, incluidos alimentos, colchonetas y kits de aseo, mientras continúan las labores de monitoreo y atención.