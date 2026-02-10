La senadora indígena Aída Quilcué fue secuestrada este martes en una zona guerrillera del suroeste de Colombia, controlada por las FARC. Con 53 años, la legisladora fue interceptada en el Cauca, una de las regiones más conflictivas y cocaleras desde 2016, cuando esta fuerza armada rompió un acuerdo de paz relacionado con el narcotráfico.

Horas más tarde, el alcalde de Inzá, Delio Trujillo, reportó su aparición. Ella, junto a su equipo de seguridad, se encontraba en óptimas condiciones y sin rastro de haber sufrido daño alguno.

El presidente Gustavo Petro fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de una conferencia de prensa, en la que advirtió que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia "cruzaron la línea roja" y que su retención ocurrió alrededor de la 1.00 p. m.

El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está bajo constante amenaza de actores armados. Integrante del movimiento oficialista Pacto Histórico, no es la primera vez que sufre un atentado. Durante su campaña al Congreso en octubre de 2022, enfrentó un intento de agresión cuando postulaba como senadora.

En 2008, el esposo de la política perdió la vida luego de que seis soldados —posteriormente condenados por la justicia— actuaron en la misma vía en la que fue secuestrada la congresista.

Tensión creciente en Colombia

Los problemas de seguridad derivados del accionar de grupos armados en Colombia no son nuevos. Cientos de municipios del país están en riesgo de sufrir violencia electoral y presiones destinadas a influir en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, advirtieron organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE).

La semana pasada se perpetró un ataque contra la caravana de vehículos de un senador en Arauca, región fronteriza con Venezuela. El parlamentario no viajaba en la camioneta, pero dos de sus escoltas fueron asesinados.

Las alertas están encendidas a pocos meses de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo y la votación presidencial del 31 de mayo.

Petro denuncia intento de asesinato

Gustavo Petro aseguró este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, en un contexto marcado por advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para matarlo.

El mandatario sostuvo que la noche del lunes no pudo aterrizar en Córdoba, departamento colombiano, debido a que "temía" que "le iban a disparar" a la aeronave en la que se transportaba.

"Cogimos más abierto durante cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar, escapándome de que me maten", aseguró en una reunión con ministros transmitida en vivo.