Mundo

Consejo de Estado de Colombia le da la espalda a Gustavo Petro y anula incremento de salario mínimo

El máximo tribunal de jurisdicción colombiano señaló que el decreto, que aumentaba en un 23% el pago a los trabajadores, carece de una "justificación jurídica y económica verificable".

Petro no podrá cumplir, por ahora, con el aumento del 23% del salario mínimo.
Petro no podrá cumplir, por ahora, con el aumento del 23% del salario mínimo. | Composición LR

Colombia no tendrá un aumento del salario mínimo en 2026. El Consejo de Estado suspendió el decreto que, en diciembre del año pasado, fijó un aumento del 23% en los sueldos y, ordenó al gobierno de Gustavo Petro que expidiera un nuevo decreto transitorio en los próximos 8 días.

El máximo tribunal colombiano aseguró que el Ejecutivo sustituyó criterios técnicos obligatorios habituales para elevar los ingresos por trabajador, reemplazándolos por conceptos como el "salario vital" familiar y la "brecha de suficiencia material".

Previamente, sindicatos, empresarios y el Gobierno debatieron sobre la cifra porcentual del aumento. Los trabajadores pedían un incremento del 16% y los gremios del 7%. Al no llegar a un acuerdo, se tomó una decisión intermedia basada en lo discutido en la mesa.

"Una decisión política"

Armando Benedetti, ministro del Interior del país, se declaró en contra del fallo y aseguró que "es una decisión política más que cualquier otra cosa". Además, de forma retadora, dijo que "verá quién está a favor del salario mínimo vital".

En la misma línea, Roy Barreras, exsenador y candidato del frente alternativo izquierdista Frente por la Vida, convocó a los colombianos a movilizarse, ya que "hay que defender el salario vital".

Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, aseguró que esta medida, a la que catalogó como "arbitraria suspensión" tendrá el más fuerte rechazo, que se traducirá en las calles y en la movilización social.

Petro anuncia "inversiones forzosas" a la banca en nueva emergencia económica

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que expedirá decretos para imponer inversiones forzosas al sistema financiero, en el marco de la nueva emergencia económica. La noticia fue confirmada durante el tercer consejo de ministros de la semana.

De acuerdo con el portal Blu Radio, el mandatario señaló que la medida busca obligar a la banca a dirigir recursos hacia sectores productivos, en medio de un contexto difícil por la emergencia económica.

