Esta planta exclusiva en Perú enfrenta un alto riesgo de extinción debido a actividades humanas como la expansión agrícola y los derrames de petróleo. | Composición LR/Gobierno del Perú

Un equipo internacional de científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Montgomery Botanical Center identificó una nueva planta denominada Zamia urarinorum en Loreto. Este ejemplar pertenece al grupo de las cícadas, organismos con orígenes en la era de los dinosaurios y conocidos como "fósiles vivientes". El hallazgo destaca porque se trata de la primera especie de su tipo con una adaptación específica a suelos inundables y saturados de agua en la selva.

Este descubrimiento fortalece la posición nacional como un referente en botánica dentro de ecosistemas tropicales húmedos. La planta posee un alto valor ecológico debido a su resistencia evolutiva y su capacidad para prosperar en ambientes extremos. Al respecto, el investigador Ricardo Zárate destacó que la tolerancia a la falta de oxígeno de esta especie "es una característica excepcional que la hace única dentro del grupo de las cícadas", según expertos del IIAP.

Características de la Zamia urarinorum

Este ser vivo destaca por su morfología singular de tallos delgados y hojas extensas que llegan a los 2,5 metros de longitud. Sus folíolos son estrechos y poseen bordes dentados, pero su rasgo más distintivo es la tolerancia a suelos saturados de agua. Sobre esta adaptación, los expertos dijeron en la revista Phytotaxa: "Su capacidad para tolerar la falta de oxígeno en su entorno húmedo es una característica única entre las especies del género Zamia".

Esta especie posee una naturaleza dioica, con ejemplares masculinos y femeninos que desarrollan conos en tonalidades marrón y verde amarillento. Su rol ecológico es fundamental en hábitats como los aguajales y bosques de shebonal, donde contribuye a la regulación hídrica y al almacenamiento de carbono. Al respecto, los científicos del IIAP indicaron que: "La presencia de Zamia urarinorum en estos ecosistemas es vital para el equilibrio de los suelos y la biodiversidad local".

La estructura de la planta revela una evolución orientada a la supervivencia en condiciones extremas, evidente en sus semillas de menor tamaño en comparación con otros miembros de su género. La preservación de esta cícada guarda una relación directa con la estabilidad del clima y la salud de la Amazonía. Según los especialistas, "es una especie fundamental para los ecosistemas locales, que no solo sirve para el almacenamiento de carbono, sino también como hábitat para otros seres de fauna amazónica".

El descubrimiento y su relevancia

El hallazgo es el resultado de un riguroso trabajo de campo que un equipo de investigadores desarrolló en 2025. Los científicos exploraron las comunidades de Raya Yacu, Nuevo Horizonte y Puerto Rico, ubicadas en la región de Loreto, con el fin de recolectar muestras botánicas y documentar el hábitat de la especie. El análisis incluyó el cotejo de datos con ejemplares de herbarios y plataformas digitales para delimitar su distribución geográfica. Sobre este proceso, el coautor Michael Calonje destacó: "La colaboración local con las comunidades indígenas ha sido clave para garantizar el éxito de esta investigación".

Tras la difusión del estudio, los especialistas centran sus esfuerzos en la preservación de esta planta amazónica. La fase actual de la investigación busca evaluar el estado de vulnerabilidad de la Zamia urarinorum y diseñar planes de protección efectivos frente al impacto humano en la zona. Al respecto, el investigador Malcolm A. Jones advirtió: "Es crucial que continuemos monitoreando esta especie para evitar su desaparición, dada la amenaza que enfrentan los ecosistemas amazónicos por la actividad humana".

Amenaza y riesgo de extinción

Esta planta enfrenta un alto riesgo de extinción debido a actividades humanas como la expansión agrícola, los derrames de petróleo y las obras de infraestructura en los humedales de Loreto. Estas acciones impactan la estabilidad de su hábitat natural, lo que motivó al IIAP a solicitar su protección bajo los estándares de la UICN. Según el comunicado del instituto: "La protección inmediata de Zamia urarinorum es esencial para preservar la biodiversidad única de la Amazonía".

Su conservación es una prioridad crítica, pues no existe registro de su presencia en ninguna otra parte del mundo. La pérdida de esta especie alteraría de forma permanente la integridad de los ecosistemas en la selva loretana y sus alrededores.