ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
Mundo

Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

El 8 de agosto de 2025, el dólar paralelo en Venezuela se cotiza en 115,17 bolívares, según Monitor Dólar. Este valor es crucial para operaciones de compra y venta en el país.

¿A cuánto está el dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto, vía Monitor Dólar?
El valor del dólar paralelo representa un indicador clave en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este 8 de agosto de 2025, la cotización se sitúa en 115,17 bolívares por dólar, de acuerdo con datos de Monitor Dólar. Aunque no se trata de una tasa oficial, esta referencia es ampliamente utilizada por quienes realizan operaciones de compra y venta, o buscan proteger sus ahorros ante la incertidumbre económica. Conocer su comportamiento resulta esencial para tomar decisiones informadas frente a la inflación y la inestabilidad del bolívar.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el tipo de cambio oficial del dólar hoy, viernes 8 de agosto de 2025, fijando la divisa estadounidense en Bs 128,24 según el portal web y redes sociales oficiales.

¿A cuánto se cotiza el dólar en Venezuela hoy, 8 de agosto de 2025?

Según el Monitor Dólar, la cotización del dólar paralelo en Venezuela para este viernes 8 de agosto de 2025 se ubica en 115,17 bolívares por unidad. Este valor, determinado por la oferta y demanda de divisas en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultado por quienes buscan conocer el precio real del dólar hoy en el país.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 7 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 8 de agosto?

Para hoy 8 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 109,20 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 7 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 8 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 129,05 bolívares la tasa oficial del dólar para este 8 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 7 de agosto de 2025. Foto: BCV

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

