Un aeropuerto de Estados Unidos destaca como un caso extraordinario en la aviación mundial, pues su infraestructura sería el único comercial que opera íntegramente dentro de un parque nacional. Al formar parte del ecosistema Yellowstone-Teton, la terminal logra una integración total en un entorno protegido y prístino.

El aeródromo posee además la certificación de "Lugar Internacional de Cielo Oscuro" (Dark Sky Place) debido a su mínima contaminación de luz. Gracias a políticas de iluminación responsable, los viajeros observan la Vía Láctea y el firmamento nocturno desde sus instalaciones. Este reconocimiento refuerza el valor ecológico y el atractivo turístico de la región mediante la preservación de la oscuridad natural.

¿Cuál es el aeropuerto americano donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Láctea?

El Aeropuerto de Jackson Hole (JAC), situado en el condado de Teton, Wyoming, destaca al ubicarse íntegramente dentro de un parque nacional: el Grand Teton. Esta localización privilegiada permite una visibilidad excepcional de la Vía Láctea debido a la escasa contaminación lumínica del entorno natural. La infraestructura funciona como un modelo de integración bajo estrictas normas de preservación ambiental y respeto al paisaje.

Para proteger la fauna y el ecosistema del lugar, la administración prohíbe el aterrizaje de aeronaves antiguas y ruidosas con motores de etapa II. Esa restricción reduce el impacto acústico y asegura la coexistencia entre la actividad aérea y la conservación ecológica. Gracias a estas medidas de mitigación, el terminal mantiene un estándar internacional de sostenibilidad que prioriza el silencio y el equilibrio biológico del área protegida.

Las curiosidades de este pequeño terminal

El Jackson Hole abarca 533 acres y dispone de una pista única con 1.920 metros de longitud. Su ubicación a más de 1.900 metros de altitud implica retos operativos significativos para la aviación comercial debido a la densidad del aire. Además, la terminal carece de pasarelas convencionales, por lo cual los viajeros utilizan rampas directas sobre el asfalto para el ascenso y descenso de las aeronaves.

Esta instalación destaca a nivel global tras obtener la certificación Dark Sky International, un hito inédito en el sector aeronáutico. Gracias a una gestión eficiente de la iluminación exterior, el recinto minimiza la contaminación lumínica y protege el cielo nocturno. De este modo, el público disfruta de vistas privilegiadas de las estrellas y diversas constelaciones desde zonas abiertas como el estacionamiento.

La estructura actual es el resultado de una renovación integral ejecutada entre 2009 y 2014 bajo estrictas normativas ambientales. Su diseño mantiene un perfil bajo para evitar impactos visuales en el paisaje del parque nacional y cumple con una altura máxima regulada. En su interior, el aeropuerto ofrece servicios modernos que incluyen conectividad Wi-Fi, áreas de restauración y locales comerciales para la comodidad de los usuarios.

Política de ruido en el Jackson Hole

El recinto se sitúa en una zona de alta biodiversidad y aplica el Fly Quiet Program. Esta política establece un toque de silencio voluntario (curfew) que sugiere la suspensión de despegues y aterrizajes entre las 21.30 y las 07.00 horas locales. El objetivo principal de la medida es la mitigación del impacto acústico sobre el parque y las comunidades colindantes, con excepciones exclusivas para emergencias o vuelos autorizados.

Estas restricciones de ruido incluyen procedimientos preferentes para las trayectorias de llegada y salida. El diseño de estas rutas busca el alejamiento de los vuelos de las áreas más sensibles del entorno natural. Aunque las políticas poseen un carácter voluntario y carecen de exigibilidad legal por parte del aeropuerto, representan un compromiso estructural con la conservación y el respeto hacia el ecosistema del lugar.

Accidentes e incidentes destacados

