Según un estudio en Environmental Science & Technology, este caucho granulado experimenta una degradación activa ante la radiación solar, el agua y el uso constante. | Composición LR/Universidad Northeastern/MadeInChina

Investigadores de la Universidad Northeastern señalan que el caucho granulado de neumáticos reciclados, utilizado como relleno en canchas deportivas de césped sintético, carece de neutralidad química. Según un estudio en Environmental Science & Technology, este material experimenta una degradación activa ante la radiación solar, el agua y el uso constante. Dicho proceso provoca la liberación de compuestos tóxicos cuya identificación representa un desafío técnico significativo para la comunidad científica actual.

Bajo la dirección de Zhenyu Tian y Madison McMinn, los ensayos de laboratorio revelaron la existencia de 572 productos de transformación derivados de la degradación del caucho. Un hallazgo crítico indica que apenas el 4-5% de estas sustancias figura en las bibliotecas científicas conocidas, lo que implica una exposición a cientos de compuestos sin caracterización previa. La institución advierte sobre el vacío de conocimiento existente respecto a las consecuencias de estos hallazgos para la salud humana y el equilibrio ambiental.

Los científicos Zhenyu Tian y Madison McMinn estuvieron a cargo de los ensayos sobre el caucho tóxico de las canchas deportivas. Foto: Universidad Northeastern



¿Cuáles son los compuestos tóxicos que libera el caucho de las canchas deportivas?

La 6PPD-quinona (6PPD-q) representa la principal alarma ambiental en las instalaciones de caucho. Este subproducto surge tras la reacción del antioxidante 6PPD con el entorno y posee una elevada toxicidad acuática según la Agencia de Protección Ambiental. Sus efectos son letales para diversos organismos incluso en concentraciones mínimas, hecho que relaciona esta sustancia con la muerte masiva de peces en zonas de escorrentía urbana.

Por otro lado, el equipo de Northeastern detectó la presencia de 4-HDPA, un compuesto catalogado como disruptor endocrino. La literatura científica vincula este químico con riesgos específicos en la salud reproductiva y posibles nexos con el cáncer de mama. Aunque las evidencias dependen del nivel de exposición, su capacidad para alterar el sistema hormonal genera una vigilancia constante por parte de los investigadores de salud pública.

El caucho granulado de neumáticos reciclados es utilizado como relleno en canchas deportivas de césped sintético. Foto: Universidad Northeastern



Finalmente, el estudio menciona el 1,3-DMBA (1,3-dimetilbutilamina), una sustancia con características estimulantes. Su hallazgo en el material envejecido preocupa debido a la ausencia de pruebas de seguridad sólidas y su parecido con otros estimulantes regulados en suplementos de consumo. La identificación de este químico confirma que el caucho degradado libera sustancias con una actividad biológica potencial que requiere atención técnica.

¿Por qué esto es un problema mayor?

La escala de lo desconocido constituye el primer obstáculo, ya que la degradación del material genera cientos de compuestos imposibles de identificar con las bibliotecas actuales. Esta limitación técnica impide una evaluación precisa sobre la toxicidad del cóctel químico real que afecta a usuarios y ecosistemas. Diversas revisiones científicas sobre el caucho granulado confirman que esta brecha de identificación es una constante en el análisis de la liberación de sustancias.

El impacto ambiental trasciende los límites de la cancha a través de la lixiviación y el transporte de componentes hacia el suelo y las aguas pluviales. El césped sintético agrava problemas como la proliferación de microplásticos, la gestión de residuos y la contaminación por escorrentía en el entorno. La evidencia disponible subraya que el fenómeno integra la complejidad química con la dispersión física de los materiales y genera efectos acumulativos en el ambiente construido.

Finalmente, la variabilidad en la composición del caucho, derivada del origen de los neumáticos y factores locales como la radiación UV o la temperatura, dificulta una regulación estandarizada. Debido a que cada campo libera combinaciones químicas distintas según su mezcla y antigüedad, los promedios resultan insuficientes para normativas eficaces. Los trabajos de perfilado químico demuestran que la complejidad de estas sustancias evoluciona y cambia de forma significativa con el paso del tiempo.

¿La omisión del caucho granulado es la solución?

La evidencia científica actual sobre la salud humana no confirma un aumento drástico del riesgo para quienes utilizan canchas con caucho granulado, aunque persisten dudas sobre la inhalación de compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Organismos como la EPA y el National Toxicology Program aclaran que sus estudios de exposición no constituyen evaluaciones de riesgo definitivas, pues aún faltan datos sobre el impacto de mezclas químicas complejas en el organismo.

La sustitución del caucho granulado por alternativas como corcho, arena, fibras de coco, TPE o EPDM disminuye la presencia de contaminantes específicos de los neumáticos, entre ellos el 6PPD. No obstante, esta transición no garantiza un riesgo nulo, ya que estos materiales poseen perfiles menos documentados y plantean nuevos desafíos técnicos. Cualquier cambio requiere un análisis del ciclo de vida que considere el calor superficial, la generación de microplásticos y la gestión de los residuos del material retirado.