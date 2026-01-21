El Parlamento Europeo remite el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE y retrasa su aplicación

El Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir a la justicia comunitaria el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, una medida que retrasa su entrada en vigor y reaviva el debate político sobre uno de los tratados comerciales más ambiciosos firmados por el bloque. La votación se celebró en Estrasburgo y reflejó una profunda división entre los eurodiputados.

La decisión fue aprobada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que obliga ahora al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, a pronunciarse sobre si el acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción respeta los tratados fundacionales de la UE. El procedimiento podría postergar durante varios meses la aplicación formal del pacto.

División política y críticas de la Comisión Europea

Desde la Comisión Europea, la reacción fue inmediata. Un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, criticó la decisión del Parlamento al señalar que, “según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”. Pese al revés político, la Comisión mantiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional mientras se resuelve el examen judicial.

La votación evidenció también un choque entre Estados miembros. Francia, que encabezó la resistencia al tratado por su impacto en el sector agrícola, celebró abiertamente la decisión. El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, afirmó que la Eurocámara “se expresó en coherencia con la posición” de su país y sostuvo que “Francia asume el decir ‘no’ cuando hace falta, y a menudo la historia le da la razón”.

Protestas agrícolas y advertencias desde Alemania

Frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, cientos de agricultores se concentraron con tractores antes de la votación y celebraron el resultado. “Podemos estar orgullosos (...). Estamos entusiasmados, llevamos meses y meses, años, trabajando en este tema”, declaró Quentin Le Guillous, secretario general de la organización francesa Jóvenes Agricultores, tras conocerse la decisión.

En contraste, el canciller alemán, Friedrich Merz, criticó duramente la resolución del Parlamento Europeo. En un mensaje publicado en la red X, sostuvo que la Eurocámara “fracasó en reconocer la situación geopolítica” y reclamó la aplicación provisional del acuerdo. Alemania considera el tratado clave para reforzar la posición comercial y estratégica de la UE.

Un acuerdo histórico ahora en suspenso

El tratado entre la Unión Europea y el Mercosur es el resultado de más de 25 años de negociaciones y, de aplicarse plenamente, crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral y busca impulsar las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, el pacto facilita la entrada al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja. Según las estimaciones, las exportaciones de la UE al Mercosur aumentarían un 39%, mientras que las del bloque sudamericano crecerían un 17%. Por ahora, el futuro del acuerdo queda en manos del Tribunal de Justicia de la UE y sujeto a un debate político que sigue dividiendo a Europa.

Con información de AFP