Nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha deja dos muertos y un sobreviviente en el Pacífico

Dos personas murieron y un individuo resultó ileso tras un ataque de Estados Unidos contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico. El Comando Sur confirmó la acción a través de su cuenta de X, señalando que la lancha estaba “siendo operada por Organizaciones Terroristas Designadas”. Con este operativo, se eleva a 130 el número de víctimas en la región desde el inicio de la campaña estadounidense contra el tráfico de drogas.

Según información de inteligencia norteamericana, la embarcación intervenida participaba en rutas de contrabando en el Pacífico Oriental. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate destinado al tripulante ileso, según indicó el Departamento de Guerra.

¿Qué se sabe del sobreviviente del ataque a la embarcación?

El sujeto que fue sacado con vida fue localizado por las autoridades estadounidenses tras la intervención. El Departamento de Guerra detalló que se aplicaron los protocolos de auxilio correspondientes para garantizar la seguridad del único a salvo de la lancha. La operación incluyó comunicación inmediata con la Guardia Costera para asegurar la recuperación del tripulante.

No se difundieron detalles adicionales sobre la identidad de la persona rescatada ni sobre su estado actual. Sin embargo, se confirmó que la intervención se ejecutó bajo la premisa de que la embarcación estaba vinculada a organizaciones señaladas como terroristas por la administración Trump. Este ataque forma parte de la serie de operaciones letales realizadas desde agosto de 2025 en el Pacífico y el Caribe.

¿Qué otro ataque ejecutaron este lunes EE. UU. y Colombia?

Una semana después de la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, Estados Unidos y Colombia realizaron un operativo conjunto contra un submarino que transportaba cerca de diez toneladas de cocaína. Según el Departamento de Estado, la acción se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos US$ 441 millones.

El organismo estadounidense indicó en redes sociales: “Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales”. A diferencia de otros ataques realizados por Washington en la región, esta acción conjunta terminó con la detención de los tripulantes para su procesamiento judicial, en lugar de resultar en víctimas fatales.