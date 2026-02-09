HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha deja dos muertos y un sobreviviente en el Pacífico

La lancha estaba operada por organizaciones designadas como terroristas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

El ataque se enmarca en la operación Lanza del Sur, que ya suma más de 130 víctimas. Foto: X
El ataque se enmarca en la operación Lanza del Sur, que ya suma más de 130 víctimas. Foto: X

Dos personas murieron y un individuo resultó ileso tras un ataque de Estados Unidos contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico. El Comando Sur confirmó la acción a través de su cuenta de X, señalando que la lancha estaba “siendo operada por Organizaciones Terroristas Designadas”. Con este operativo, se eleva a 130 el número de víctimas en la región desde el inicio de la campaña estadounidense contra el tráfico de drogas.

Según información de inteligencia norteamericana, la embarcación intervenida participaba en rutas de contrabando en el Pacífico Oriental. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate destinado al tripulante ileso, según indicó el Departamento de Guerra.

TE RECOMENDAMOS

VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ghislaine Maxwell se niega a declarar sobre Jeffrey Epstein y afirma que solo testificará si Trump le concede clemencia

lr.pe

¿Qué se sabe del sobreviviente del ataque a la embarcación?

El sujeto que fue sacado con vida fue localizado por las autoridades estadounidenses tras la intervención. El Departamento de Guerra detalló que se aplicaron los protocolos de auxilio correspondientes para garantizar la seguridad del único a salvo de la lancha. La operación incluyó comunicación inmediata con la Guardia Costera para asegurar la recuperación del tripulante.

No se difundieron detalles adicionales sobre la identidad de la persona rescatada ni sobre su estado actual. Sin embargo, se confirmó que la intervención se ejecutó bajo la premisa de que la embarcación estaba vinculada a organizaciones señaladas como terroristas por la administración Trump. Este ataque forma parte de la serie de operaciones letales realizadas desde agosto de 2025 en el Pacífico y el Caribe.

PUEDES VER: Juan Pablo Guanipa, el aliado de Machado que fue liberado y horas después "secuestrado" por el régimen venezolano

lr.pe

¿Qué otro ataque ejecutaron este lunes EE. UU. y Colombia?

Una semana después de la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, Estados Unidos y Colombia realizaron un operativo conjunto contra un submarino que transportaba cerca de diez toneladas de cocaína. Según el Departamento de Estado, la acción se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos US$ 441 millones.

El organismo estadounidense indicó en redes sociales: “Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos narcotraficantes que operaban el submarino durante la operación, realizada en aguas internacionales”. A diferencia de otros ataques realizados por Washington en la región, esta acción conjunta terminó con la detención de los tripulantes para su procesamiento judicial, en lugar de resultar en víctimas fatales.

Notas relacionadas
Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

LEER MÁS
Ghislaine Maxwell se niega a declarar sobre Jeffrey Epstein y afirma que solo testificará si Trump le concede clemencia

Ghislaine Maxwell se niega a declarar sobre Jeffrey Epstein y afirma que solo testificará si Trump le concede clemencia

LEER MÁS
No es China: este país asiático romperá un récord con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

No es China: este país asiático romperá un récord con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

LEER MÁS
¿Qué gana Estados Unidos con un nuevo tratado nuclear tras el fin del New START?

¿Qué gana Estados Unidos con un nuevo tratado nuclear tras el fin del New START?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
China aumenta las tensiones con este país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

China aumenta las tensiones con este país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

LEER MÁS
China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Renovación Popular no cuestiona declaraciones de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

PNP asegura que chofer asesinado en Santa Anita era extorsionador: familia y compañeros de víctima piden rectificación

Mundo

Cuba comienza a cerrar sus hoteles y reubicar turistas para reducir el consumo energético ante el bloqueo petrolero de EE.UU.

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Renovación Popular no cuestiona declaraciones de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025