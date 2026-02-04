El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la alianza con China constituye un “factor de estabilidad” en medio de un escenario internacional marcado por una creciente “turbulencia”, durante una videollmada sostenida con su homólogo chino, Xi Jinping.

Según un video difundido por el gobierno ruso, Putin señaló: “En un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad”. La declaración se produce en un momento en el que ambos países han intensificado sus vínculos económicos, diplomáticos y militares desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, con el objetivo de proyectar un frente común.

Horas después de este intercambio, medios estatales chinos informaron que Xi mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La sociedad bilateral de China y Rusia

Según confirmó AFP, Xi subrayó la importancia de que China y Rusia sigan desarrollando sus relaciones de manera estable y por el “buen camino” mediante una coordinación estratégica más profunda. Además, destacó que, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ambos países tienen la obligación de fomentar la equidad y la justicia en la comunidad internacional.

Cabe indicar que ambos mandatarios ya se habían intercambiado mensajes de felicitación por el Año Nuevo el 31 de diciembre, tras su encuentro en septiembre en Pekín. En mayo, Xi visitó Moscú, consolidando aún más los lazos entre las dos naciones.

Actualmente, China se mantiene en un socio comercial esencial para Rusia, siendo el mayor comprador mundial de hidrocarburos, especialmente en un contexto donde las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania restringen el acceso de Moscú a otros mercados.

Rusia reorientó con éxito sus exportaciones

Asímismo, Putin destacó además el crecimiento del comercio bilateral y aseguró que Rusia reorientó con éxito sus exportaciones hacia los mercados asiáticos para mitigar el impacto de las sanciones occidentales. En la misma línea, Xi afirmó que los lazos económicos “se están desarrollando con firmeza” y llamó a aprovechar la “oportunidad histórica” para profundizar la cooperación estratégica.

El mandatario ruso subrayó el potencial de sectores como la energía, los proyectos nucleares y la alta tecnología, y resumió el estado de la relación bilateral al afirmar que “cualquier época del año es primavera en las relaciones ruso-chinas”.