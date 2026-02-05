El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó las advertencias de China respecto a que Panamá pagaría un "alto precio" por la anulación del contrato que permitía a la empresa portuaria de Hong Kong, CK Hutchison Holdings, operar dos puertos en el canal interoceánico. El gobierno chino calificó de "extremadamente absurda" la decisión judicial, según informó Bloomberg.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró "inconstitucionales" las leyes que otorgaban a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, el control de los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, renovados en 2021 por 25 años.

El fallo unánime de la Corte concluyó que la concesión favorecía desproporcionadamente a la empresa, sin justificación y en detrimento de las arcas del Estado. Además, señaló que la renovación automática del acuerdo en 2021, sin la aprobación de la Contraloría y sin la renegociación de las condiciones, violaba las normativas del país.

Un arbitraje internacional contra Panamá

En respuesta, PPC anunció que iniciaría un arbitraje internacional contra Panamá, alegando "graves daños" como resultado de lo que describió como "una campaña del Estado" en su contra. La compañía no especificó el monto de indemnización solicitado.

Mulino, por su parte, defendió la independencia judicial de su país, asegurando en su cuenta de X que “Panamá es un Estado de derecho” y que respeta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

En medio de esta controversia, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumirá temporalmente la administración de las terminales portuarias hasta que se otorgue una nueva concesión.

Estados Unidos y China, principales usuarios

Este fallo llega en un momento clave para el comercio global, ya que el canal de Panamá es utilizado por Estados Unidos y China, los principales usuarios de esta importante vía marítima, por la que transita cerca del 5% del comercio mundial.

La anulación del contrato también ocurre en medio de un proceso de venta de los puertos, que Hutchison había anunciado en marzo de 2025, con un paquete valorado en 22.800 millones de dólares que implicaba la cesión de su participación en las terminales panameñas a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock.

EE. UU. había visto con buenos ojos esta operación, aunque el proceso se ralentizó después de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses.