Mundo

"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

Además, se descubre el interés de Jeffrey por la política vaticana, al financiar organizaciones benéficas y explorar el control del Instituto para las Obras de Religión (IOR).

La campaña contra el sumo pontífice, impulsada por sectores ultraconservadores, halló un nuevo indicio en los correos. Foto: Composición LR/AFP.
Correos desclasificados por el Departamento de Justicia revelan que Jeffrey Epstein y Steve Bannon, exjefe de campaña de Donald Trump, discutieron un plan para financiar organizaciones católicas con el fin de incursionar en el Vaticano y deponer al Papa Francisco. En un intercambio de correos de 2019, se llega a leer el mensaje: "Derribemos a Francisco", sugiriendo además atacar a figuras como Hillary y Bill Clinton, el presidente de China, Xi Jinping, y la Unión Europea.

Aunque no se conocen detalles específicos de la conspiración, el medio argentino Clarín, quien describe al estratega como un católico conservador, reveló que el político fue un crítico del papa. Además, se desclasificó un video de una entrevista entre ambas figuras, grabada en 2019, en la que ambos discuten diversos temas, revelando una relación más cercana de lo que se conocía públicamente.

Escalada contra el papa sudamericano

Las acciones contra el sumo pontífice, impulsadas por sectores ultraconservadores, hallaron un nuevo indicio en los correos. Según El País, este conflicto interno en la Iglesia, originado por las posturas ecologistas y progresistas de Francisco, fue respaldado por un grupo de cardenales que financiaron campañas tanto en Estados Unidos como en Europa.

Además, el medio revela que Bannon, quien residió en Roma entre 2018 y 2019, intensificó la ofensiva, reuniéndose con figuras políticas como Matteo Salvini y otros populistas europeos. El movimiento alcanzó su punto culminante en agosto de 2018, cuando el arzobispo Carlo Maria Viganò acusó al Santo Padre de encubrir los abusos del cardenal McCarrick y pidió su renuncia.

De acuerdo al mismo artículo, Jorge Bergoglio era consciente de esta campaña. En 2019, durante un viaje a Mozambique, reaccionó positivamente al recibir el libro Cómo EE.UU. quiere cambiar de papa, declarando que era un honor ser atacado por los estadounidenses.

El interés por el Vaticano

Los correos también revelan el trabajo del exjefe de campaña para crear The Movement, una red de partidos populistas en Europa, con Salvini como figura clave. Sin embargo, el líder italiano ha negado conocer a Epstein, calificando los mensajes como “ridículos” y sin fundamento.

Dentro de estas revelaciones, Steve menciona el acrónimo “ITCV”, al que el magnate vinculado a redes de abuso responde: “In the closet of the Vatican”, en referencia al libro Sodoma, poder y escándalo en la Santa Sede de Frédéric Martel, que aborda la homosexualidad y la hipocresía en los altos rangos del Vaticano. Con su estilo característico, su réplica fue simple: “Porn”.

La documentación también muestra que Jeffrey comenzó a financiar organizaciones benéficas católicas a través de su fundación, mostrando un particular interés por la política exterior de la institución católica, especialmente en temas de inmigración y el rechazo al populismo nacionalista. Además, investigó la renuncia de Benedicto XVI y el cambio de presidente en el Instituto para las Obras de Religión (IOR).

Según los informes, para el millonario no era relevante la renuncia de Joseph Ratzinger, sino el control del IOR, que permitía transferencias de dinero sin los controles italianos ni de la UE, facilitando la evasión de la supervisión sobre las transacciones financieras de clientes de élite.

