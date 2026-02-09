HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ecuarunari iniciará proceso para impulsar revocatoria de Daniel Noboa como presidente de Ecuador

Leonidas Iza, nuevo presidente de la organización indígena ecuatoriana, confirmó este lunes la noticia en un espacio radial.

Las comunidades indígenas en contra de la gestión de Noboa.
La Ecuarunari, organización filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que impulsará un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa. Leonidas Iza Salazar, recién elegido presidente del organismo, señaló que esta decisión fue adoptada en su último congreso.

En una entrevista radial, Iza explicó que la decisión se tomó hace dos semanas y, aunque la intención preliminar es iniciar un proceso propio, existe apertura para coordinar con otros sectores sociales que tengan propuestas similares.

Otras organizaciones ya han expresado públicamente su intención de promover la revocatoria presidencial. Entre ellas se encuentra la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN), cuyo nuevo presidente, Gudio Perugachi, anunció recientemente una iniciativa en ese sentido.

El marco legal de Ecuador

En Ecuador, la revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia directa reconocido en la Constitución de 2008, que permite a la ciudadanía destituir a una autoridad de elección popular antes de que termine su mandato, si considera que ha incumplido sus funciones o ha perdido la confianza.

La normativa establece que la solicitud debe presentarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una vez cumplido el primer año de gestión y antes del último año de mandato. Para proceder, los promotores deben cumplir con requisitos formales y reunir un número determinado de firmas de respaldo ciudadano.

Inversión extranjera no mejora

Según el portal Ecuavisa, la atracción de inversión extranjera es otro de los ejes de la agenda internacional del Ejecutivo en Ecuador. La Cancillería informa que los acuerdos y negociaciones con países de Norteamérica, Asia, Oriente Medio y el Caribe resultaron en un crecimiento del 21% de las exportaciones no petroleras en 2025.

A su vez, el Ministerio de Finanzas destacó el regreso de Ecuador al mercado internacional de capitales, con una emisión de 4 millones de dólares. Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, afirmó que los viajes del presidente Noboa han contribuido a mejorar indicadores como el riesgo país.

Ecuador y Colombia acordaron condiciones para terminar con los aranceles y en busca de la seguridad en la frontera

Científicos descubren un nuevo género de venado y el único linaje de los Andes: vive en 4 países de América Latina, incluido Perú

Así fue el rescate de 27 tripulantes de barco atunero que se incendió en altamar

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

Cuba comienza a cerrar sus hoteles y reubicar turistas para reducir el consumo energético ante el bloqueo petrolero de EE.UU.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

