Así fue el rescate de 27 tripulantes de barco atunero que se incendió en altamar

Algunos de los 27 miembros de la tripulación del barco que se incendió en aguas internacionales del Océano Pacífico, estaban dormidos en el momento en que se desató el fuego, indicó una investigación preliminar que apunta que no se pudo evitar el hundimiento de la embarcación de bandera venezolana.

El siniestro se registró aproximadamente a las 18:00 del 31 de enero, a unas 950 millas náuticas de la ciudad de Manta (Ecuador). Las llamas se habrían salido de control y ocasionaron que la embarcación zozobrara en cuestión de horas.

Pese a la magnitud del incidente, toda la tripulación logró abandonar la nave a tiempo, gracias a la activación de los protocolos de seguridad marítima. No se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Ese sábado, a las 20:50 horas, la Marina de Guerra del Perú tomó conocimiento de la situación de emergencia que involucró a la embarcación ‘La Peña’, la cual se encontraba aproximadamente a 530 millas náuticas al noroeste del archipiélago de Galápagos.

Ante este evento, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda, rescate y asistencia internacional. El rescate de los 27 tripulantes -17 venezolanos y el resto centroamericanos- fue realizado el domingo 1 de febrero a las 07:00 horas, mediante coordinación internacional entre los Centros de Búsqueda y Salvamento Marítimo de la Marina de Guerra del Perú como Autoridad Marítima Nacional, a través del Buque Tanque ‘Seaways Kenosha’ (IMO 9710490).

El destino final de este rescate fue el puerto del Callao, donde los tripulantes recibieron la tarde de este viernes 6 de febrero asistencia médica completa en la capitanía de puerto. El naufragio del barco atunero La Peña concluye así con la pérdida total de la maquinaria, pero con el salvamento de todas las vidas.

ODISEA EN ALTAMAR

Las autoridades explicaron que el barco atunero siniestrado activó indirectamente el plan SAR (Búsqueda y Rescate) bajo la supervisión de la autoridad marítima.

A pesar de la distancia, se coordinaron operaciones de salvamento para garantizar la integridad de quienes estaban a bordo. El objetivo primordial de estas operaciones era evitar una tragedia humana tras el hundimiento del barco atunero en alta mar. Las autoridades enfatizaron que los protocolos de emergencia se mantuvieron vigentes hasta el cierre total del caso.

Un punto clave en la investigación es el origen de los navegantes que operaban en el navío. Aunque el barco atunero tenía vínculos logísticos con el Ecuador, no se registraron ciudadanos ecuatorianos entre los trabajadores afectados. Esta información fue ratificada por la inspección realizada por los entes de control en el puerto de Manta.

Al verse superados por las llamas, el personal del barco atunero debió abandonar la estructura principal de forma inmediata. Utilizaron el pangón, una embarcación de apoyo, para alejarse del peligro mientras el casco desaparecía en el océano.

La trayectoria del navío revela que su actividad comercial era intensa y con paradas estratégicas. El barco atunero había zarpado a finales de diciembre desde los muelles de Manta con un destino programado. Su ruta original establecía que debía llegar a Tumaco, en Colombia, tras haber cumplido con arribos en otros puntos portuarios previos.

La supervivencia de los pescadores fue posible gracias a la intervención de terceros en la zona. La tripulación que abandonó el barco atunero logró mantenerse a flote hasta que fueron localizados por un buque mercante. Esta embarcación de gran calado acudió al llamado de socorro emitido durante la noche del siniestro en el Pacífico.

“Es un milagro que estemos vivos”, contaron algunos tripulantes que llegaron a tierra.