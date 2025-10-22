La Conaie finalizó el paro tras un mes de protestas y enfrentamientos con el Gobierno. Foto: Composición LR

La Conaie finalizó el paro tras un mes de protestas y enfrentamientos con el Gobierno. Foto: Composición LR

Tras un mes de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el cese del paro nacional. La decisión se tomó ante la fuerte represión de las fuerzas del Estado, que dejó tres muertos, casi 300 heridos y más de 200 detenidos.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, explicó que la medida busca proteger la vida de los manifestantes y sus comunidades. El anuncio se produjo horas después de que el presidente Daniel Noboa prometiera desbloquear todas las vías afectadas en un plazo máximo de dos días.

¿Qué exigencias hizo la Conaie al gobierno tras el cese del paro?

Tras el cese del paro, la Conaie exigió al Gobierno la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones y la desmilitarización de los territorios indígenas. También pidió reparar a las familias de las personas fallecidas y evitar la criminalización de quienes se manifestaron.

Vargas, advirtió sobre la gravedad de la situación en Imbabura: “El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado nos causa profunda preocupación, tenemos tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo”.

Además explicó que la decisión de finalizar el paro buscó proteger la vida de las comunidades: “Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente”.

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias inmediatas del paro nacional en Ecuador convocado por la Conaie?

El paro surgió por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del galón de US$1,80 a US$2,80, y por demandas de reducción del IVA del 15% al 12%. Estas medidas provocaron movilizaciones masivas, especialmente en Imbabura, que afectaron la circulación y la actividad económica del país.

La represión policial dejó tres muertos, casi 300 heridos y 205 detenidos, además de 15 desaparecidos temporalmente. Sobre la falta de diálogo previo, Vargas sostuvo: “Este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones”. Empresarios locales advirtieron que las pérdidas económicas fueron incalculables, mientras que el Fondo Monetario Internacional señaló que aún era prematuro determinar su impacto en la economía de 2025.