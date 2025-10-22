HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Mundo

Conaie anuncia cese del paro nacional en Ecuador tras protestas masivas por la eliminación del subsidio al diésel

El anuncio del cese del paro se produjo tras un mes de movilizaciones que dejaron muertos, heridos y cientos de detenidos en varias provincias de Ecuador.

La Conaie finalizó el paro tras un mes de protestas y enfrentamientos con el Gobierno. Foto: Composición LR
La Conaie finalizó el paro tras un mes de protestas y enfrentamientos con el Gobierno. Foto: Composición LR

Tras un mes de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el cese del paro nacional. La decisión se tomó ante la fuerte represión de las fuerzas del Estado, que dejó tres muertos, casi 300 heridos y más de 200 detenidos.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, explicó que la medida busca proteger la vida de los manifestantes y sus comunidades. El anuncio se produjo horas después de que el presidente Daniel Noboa prometiera desbloquear todas las vías afectadas en un plazo máximo de dos días.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Colombia y EE.UU. buscan superar la crisis diplomática con una extensa reunión entre Petro y su embajador en Washington

lr.pe

¿Qué exigencias hizo la Conaie al gobierno tras el cese del paro?

Tras el cese del paro, la Conaie exigió al Gobierno la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones y la desmilitarización de los territorios indígenas. También pidió reparar a las familias de las personas fallecidas y evitar la criminalización de quienes se manifestaron.

Vargas, advirtió sobre la gravedad de la situación en Imbabura: “El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado nos causa profunda preocupación, tenemos tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo”.

Además explicó que la decisión de finalizar el paro buscó proteger la vida de las comunidades: “Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente”.

PUEDES VER: Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

lr.pe

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias inmediatas del paro nacional en Ecuador convocado por la Conaie?

El paro surgió por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del galón de US$1,80 a US$2,80, y por demandas de reducción del IVA del 15% al 12%. Estas medidas provocaron movilizaciones masivas, especialmente en Imbabura, que afectaron la circulación y la actividad económica del país.

La represión policial dejó tres muertos, casi 300 heridos y 205 detenidos, además de 15 desaparecidos temporalmente. Sobre la falta de diálogo previo, Vargas sostuvo: “Este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones”. Empresarios locales advirtieron que las pérdidas económicas fueron incalculables, mientras que el Fondo Monetario Internacional señaló que aún era prematuro determinar su impacto en la economía de 2025.

Notas relacionadas
Estados Unidos realiza octavo ataque contra presunto buque narcotraficante: al menos 2 personas muertas

Estados Unidos realiza octavo ataque contra presunto buque narcotraficante: al menos 2 personas muertas

LEER MÁS
Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

LEER MÁS
Rusia ataca Kiev en un bombardeo masivo con drones y misiles que deja al menos 6 muertos y 17 heridos

Rusia ataca Kiev en un bombardeo masivo con drones y misiles que deja al menos 6 muertos y 17 heridos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU: asaltante del Capitolio indultado por Donald Trump es arrestado por amenazar de muerte a líder demócrata

EEUU: asaltante del Capitolio indultado por Donald Trump es arrestado por amenazar de muerte a líder demócrata

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Mundo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

España: Pedro Sánchez anuncia retirada de símbolos y monumentos que rinden homenaje al dictador Francisco Franco

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025