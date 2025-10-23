El anuncio de Daniel Noboa surgue luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) finaliza el paro nacional tras la represión del Gobierno. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que el precio del diésel bajará a 2,78 dólares por galón desde el 15 de diciembre, y volverá a reducirse a 2,70 dólares el 15 de febrero de 2026. La medida forma parte del nuevo mecanismo de estabilización de precios diseñado por el Gobierno, que permitirá ajustar el valor del combustible según la cotización internacional del crudo West Texas Intermediate (WTI).

Según el decreto presidencial, el diésel podrá disminuir hasta un 10% mensual o aumentar un 5% dependiendo del mercado global. Noboa aseguró que el plan busca “pasar del discurso a los hechos” y “cuidar la economía de los hogares ecuatorianos” tras una serie de protestas por el precio del combustible. Actualmente, el precio del diésel se mantiene en 2,80 dólares por galón desde septiembre, cuando se eliminó el subsidio estatal.

Paro llega a su fin en Ecuador por amenazas

Tras un mes de protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el fin del paro nacional iniciado por el aumento del diesel. Según señaló el presidente de la organización, Marlon Vargas, la medida, considerada como difícil, pero necesaria, se da ante lo que llaman “una brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa", la cual ha dejado tres fallecidos y decenas de heridos. En este sentido, anunciaron el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para "proteger la vida de nuestro pueblo”.

Vargas, quien solicitó al presidente Noboa "desmilitarizar los territorios de las comunidades indígenas" y liberar a los detenidos en el marco de las manifestaciones, también reclamó por atención y reparación para las familias de los manifestantes fallecidos y heridos en las protestas. Asimismo, denunció que existe una persecución contra los miembros y dirigentes de Canaie, por lo que aseguró que “la resistencia continuara a en asambleas” mediante el apoyo a la campaña del 'No' en la consulta popular y el referéndum del próximo 16 de noviembre.

Ecuador votará el 16 de noviembre sobre una Asamblea Constituyente y reformas clave del Estado

El Gobierno Noboa confirmó que el próximo 16 de noviembre los ecuatorianos participarán en una consulta popular y un referéndum con cuatro preguntas en total. La consulta principal definirá si el país aprueba convocar e instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, la cual solo entrará en vigencia si es ratificada en referéndum. Esta será una jornada decisiva para el rumbo institucional del país, con la posibilidad de reconfigurar por completo su estructura política.

Ese mismo día se realizará un referéndum con tres preguntas adicionales sobre temas sensibles: el retorno de bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha calificado a 15 organizaciones para hacer campaña, y a 188 observadores nacionales e internacionales para supervisar el proceso. Se espera que la Conaie promueva el voto por el “no”, mientras que el oficialismo de ADN respalde el “sí” en una de las consultas más trascendentales de los últimos años.