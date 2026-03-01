Keiko Fujimori sí fue rechaza por pobladores de Huaraz, pero video no es actual: corresponde a la campaña presidencial de 2021

LO FALSO:

Rechazo hacia Keiko Fujimori sucedió en febrero de 2026.

LO VERDADERO:

El hecho fue reportado en la página web de medios como Canal N el 13 de mayo de 2021.

Se identificó que el canal de YouTube de El Búho pe informó del mismo evento hace casi 5 años.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, comenzó a viralizarse en Facebook un video en el que se muestra cómo la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es rechazada, a través de cánticos y banderolas, por una decena de ciudadanos en Huaraz. Sin embargo, tras verificar los hechos, se comprobó que este incidente no fue un hecho reciente, sino que ocurrió en mayo de 2021 cuando la lideresa viajó a dicha ciudad para realizar un mitin previo a la segunda vuelta presidencial en la que compitió contra Pedro Castillo.

Rechazo contra Fujimori no ocurrió en febrero de 2026. | Fuente: Facebook



Pobladores rechazaron su presencia en Huaraz

A través de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube 'El Búho pe' publicó un video del mismo evento del clip viral el 13 de mayo de 2021. Al comparar las imágenes, se observa que la lideresa del partido naranja vestía una ropa similar: una camiseta de la selección peruana, un pantalón jean y una mascarilla. También se repiten otros detalles: una piedra que fue lanzada a la espalda del estrado donde la candidata se encontraba hablando ante sus simprizantes en un mitin, un ciudadano que lanza frases como "ratas" o "vividores" y un grupo de pobladores que desfilaron con cánticos como "Fujimori nunca más", acompañados de pancartas que decían "Keiko no va".

Posteriormente, se realizó una indagación con términos clave como "Keiko Fujimori Huaraz" o "Keiko Fujimori rechazo". Esto permitió ubicar diversas notas periodísticas de medios como Canal N, RPP o América Televisión, en las que se informó que el hecho ocurrió 4 semanas antes de segunda vuelta electoral en la que la postulante de Fuerza Popular se enfrentó a Pedro Castillo, quien terminaría siendo el vencedor.

Según los reportes, Fujimori señaló a militantes de Perú Libre como responsables de haberle arrojado una piedra durante un mitin. Ante ello, hizo un llamado a que las campañas se desarrollen en un clima de paz y condenó cualquier manifestación de violencia. Sin embargo, no se pudo confirmar que los agresores pertenezcan al partido del lápiz; pues también existía la posibilidad de que se trate de ciudadanos sin afiliación política definida o de opositores a la candidata.

El canal de YouTube 'El Búho pe' registró el incidente con la postulante en 2021. Foto: YouTube

Cabe mencionar que la lideresa ha oficializado su cuarta candidatura presidencial para las elecciones generales de abril de 2026. Es la cuarta vez que postula después de haberlo intentado en 2011, 2016 y 2021 sin lograr la victoria. En lo que va de la campaña, las encuestas la ubican entre los aspirantes con apoyo significativo.

Conclusión

El video viral que muestra a Keiko Fujimori siendo rechazada en Huaraz no corresponde a las Elecciones Generales 2026, sino a un mitin realizado en mayo de 2021, antes de la segunda vuelta contra Pedro Castillo. La verificación mediante búsqueda inversa y reportes de medios confirmó que las imágenes son antiguas y fueron descontextualizadas en redes sociales. La candidata denunció que militantes de Perú Libre arrojaron una piedra durante el evento, sin embargo, no se pudo comprobar la afiliación política de los agresores.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.