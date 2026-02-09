HOYSuscripcion LR Focus

Donald Trump critica la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl: “Una bofetada a nuestro país”

El mandatario aseguró que la presentación del cantante puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl no representa los "estándares de éxito, creatividad ni excelencia" de Estados Unidos.

Trump se pronunció tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: Composición LR
Trump se pronunció tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: Composición LR

El halftime show del Super Bowl LX, que tuvo como protagonista a Bad Bunny, generó una ola de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta en Truth Social, Trump calificó el espectáculo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia” del evento deportivo.

Las declaraciones del líder republicano contrastaron con la opinión del público y redes sociales, quienes destacaron el show por la representación latina y reunir artistas reconocidos como Lady Gaga y Ricky Martin en el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Publicación de Donald Trump. Captura: Truth Social

Publicación de Donald Trump. Captura: Truth Social

Trump critica la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

A través de una extensa publicación, Donald Trump aseguró que el espectáculo “no tiene sentido” y que representa “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, al considerar que no cumple con los estándares de éxito, creatividad ni excelencia del país. Asimismo, cuestionó que el cantante interpretara su repertorio en español.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero”, escribió el mandatario. Además, calificó el show como “una bofetada en la cara” para el país y sostuvo que solo recibiría buenas críticas por parte de “los medios de comunicación falsos”.

Finalmente, el presidente Trump concluyó su comunicado con la frase: “¡Hagamos a América grande de Nuevo!”, acumulando miles de interacciones tras la publicación.

En tanto, no es la primera vez que el mandatario haga críticas contra el artista puertorriqueño. Anteriormente, ya había comentado que, para él, Bad Bunny era “una terrible elección” para el show de medio tiempo. Sin embargo, el espectáculo fue celebrado por los fanáticos del cantante en California, Puerto Rico y otros puntos del país, siendo esta una de las presentaciones del Super Bowl más comentadas.  

China aumenta las tensiones con este país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

China aumenta las tensiones con este país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

LEER MÁS
