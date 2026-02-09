El halftime show del Super Bowl LX, que tuvo como protagonista a Bad Bunny, generó una ola de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta en Truth Social, Trump calificó el espectáculo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia” del evento deportivo.

Las declaraciones del líder republicano contrastaron con la opinión del público y redes sociales, quienes destacaron el show por la representación latina y reunir artistas reconocidos como Lady Gaga y Ricky Martin en el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Trump critica la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

A través de una extensa publicación, Donald Trump aseguró que el espectáculo “no tiene sentido” y que representa “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, al considerar que no cumple con los estándares de éxito, creatividad ni excelencia del país. Asimismo, cuestionó que el cantante interpretara su repertorio en español.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero”, escribió el mandatario. Además, calificó el show como “una bofetada en la cara” para el país y sostuvo que solo recibiría buenas críticas por parte de “los medios de comunicación falsos”.

Finalmente, el presidente Trump concluyó su comunicado con la frase: “¡Hagamos a América grande de Nuevo!”, acumulando miles de interacciones tras la publicación.

En tanto, no es la primera vez que el mandatario haga críticas contra el artista puertorriqueño. Anteriormente, ya había comentado que, para él, Bad Bunny era “una terrible elección” para el show de medio tiempo. Sin embargo, el espectáculo fue celebrado por los fanáticos del cantante en California, Puerto Rico y otros puntos del país, siendo esta una de las presentaciones del Super Bowl más comentadas.