Bad Bunny sorprendió este domingo 8 de febrero con su Show de Medio Tiempo al invitar a figuras como Pedro Pascal a 'La Casita'. | Foto: composición LR/Variety/Kevin Sabitus

El Super Bowl LX no solo enfrentó a los Patriots y a los Seahawks en el Levi’s Stadium: también ofreció un Show de Medio Tiempo para la historia. Desde el inicio de su presentación, Bad Bunny atrapó a millones de espectadores con su propuesta musical que buscó rendir homenaje a su natal Puerto Rico y a la cultura de Latinoamérica. En medio de la performance, uno de los momentos que causaron mayor furor fue 'La Casita', escenario que brilló con la presencia de numerosas estrellas de talla mundial con raíces latinas.

El artista puertorriqueño convirtió su presentación en una experiencia inmersiva que combinó música, símbolos y mensajes de identidad. La expectativa se transformó en euforia cuando 'La Casita' reveló a estos invitados inesperados, entre ellos Pedro Pascal y Karol G.

Todos los invitados en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Durante 'La Casita', Bad Bunny encendió la fiesta al ritmo de 'Yo perreo sola', acompañado por un cuerpo de bailarines que llenó el escenario de energía. Sin embargo, los danzantes no fueron los únicos en moverse al son del 'Conejo Malo': los colombianos Karol G y J Balvin, así como la icónica rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B, aparecieron en escena y desataron la emoción del público.

La sorpresa se amplificó con la presencia del actor chileno Pedro Pascal, la cantante puertorriqueña Young Miko, la actriz estadounidense de ascendencia mexicana Jessica Alba y el beisbolista venezolano Ronald Acuña Jr., quienes celebraron y brillaron junto al artista. 'La Casita' se consolidó de esta manera como un símbolo de hermandad, uniendo a figuras de la música, el deporte y de Hollywood con raíces latinas.

Lady Gaga y Ricky Martin presentes en el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El show de Bad Bunny en el Super Bowl también contó con la inesperada presencia de Lady Gaga, quien interpretó una versión salsa de 'Die With a Smile'. Su interacción con Bad Bunny, incluso bailando juntos, se convirtió en uno de los instantes más ovacionados de la noche y demostró la fuerza de la fusión entre géneros.

Otra figura que brilló en el Súper Tazón fue Ricky Martin, quien presentó 'Lo que le pasó a Hawaii'. El compatriota de Benito remeció el estadio con un tema que reivindica la cultura de Puerto Rico y refuerza el mensaje de identidad y resistencia.