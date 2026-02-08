Luisiana da la espalda al partido de Donald Trump

Luisiana le da la espalda al Partido Republicano de Donald Trump. | Difusión

Chasity Verret Martínez ganó este sábado las elecciones especiales para el Distrito 60 de la Cámara de Representantes de Luisiana, al vencer al republicano Brad Daigle.

En comparación con Daigle, quien obtuvo el 38% de los votos, la política logró quedarse con el 62% de los electores, según los resultados compartidos por la Secretaría de Estado de Luisiana.

Estas elecciones se realizaron luego de que Chad Brown, extitular del puesto, fuera designado por el gobernador republicano Jeff Landry como comisionado del Departamento de Alcohol y Tabaco de Luisiana.

Oportunidad fallida para el Partido Repúblicano

La victoria de Martínez se dio en una área “violeta”, es decir, en una zona donde ningún candidato puede dar por seguro el triunfo de su partido. Sin embargo, en dos de las tres últimas elecciones presidenciales (2016 y 2024), se refleja una tendencia de apoyo hacia las bases republicanas.

Según la cadena CBS News, el Partido Republicano de Trump consideró estos comicios como una excelente oportunidad para revalidar su poder.

“¿Listo para votar por un líder con historial de presencia y defensa de nuestra gente? Vote hoy por un defensor de las parroquias de Iberville y Assumption”, se leyó en una publicación de la demócrata a través de su cuenta de Facebook el día de las elecciones.

Rechazo

El Comité de Campaña Legislativa Demócrata (DLCC, por sus siglas en inglés), encargado de elegir a sus representantes para las legislaturas estatales en todo Estados Unidos, emitió un comunicado el sábado por la noche.

En el comunicado, afirmaban que los republicanos “desperdiciaron su primera oportunidad de ganar una elección que deberían haber tenido en el bolsillo”.

Desde que Trump comenzó su segunda etapa como presidente, su partido no ha logrado ningún triunfo legislativo en elecciones especiales.

Los demócratas han ganado ocho distritos que anteriormente estaban bajo el control del Partido Republicano.

Después de las primarias especiales del 7 de febrero, Luisiana se prepara para las elecciones generales especiales del 14 de marzo.

Es necesario llenar vacantes clave, ya que varios puestos de legislador quedaron vacíos tras el movimiento de Brown y los cambios de funcionarios.