China rescata a Sudáfrica de los aranceles de Trump: el histórico pacto comercial que desafía a Estados Unidos

Sudáfrica y China avanzan hacia un pacto que se cerrará antes de marzo de 2026. Foto: Composición LR

Sudáfrica y China firmaron en Pekín un sello de asociación económica que permitirá negociar el acceso libre de tasas comerciales para productos provenientes del nuevo aliado comercial en el mercado asiático. El documento se rubricó en el marco de la novena Comisión Económica y Comercial Conjunta entre ambos países.

El Departamento de Comercio e Industria sudafricano calificó el pacto como “trascendental” y precisó que el entendimiento abarca comercio, inversiones, cooperación energética y coordinación multilateral. Además, contempla un impulso a la inversión china en territorio africano. El nuevo marco establece la negociación de un Acuerdo de Cosecha Temprana que deberá concluir antes de finales de marzo de 2026.

¿Por qué Sudáfrica decidió firmar un contrato con China que elimina tarifas de EE. UU.?

La decisión se produce en un contexto de tensión diplomática con Washington. En agosto, Estados Unidos aplicó gravámenes del 30% a las exportaciones de la nación del sur de África, bajo su política de impuestos recíprocos. Además, la Casa Blanca acusó a Pretoria de sostener una política exterior antiestadounidense y de permitir la persecución violenta de agricultores afrikaners blancos, señalamientos rechazados por el gobierno sudafricano.

Como medida adicional, Washington prohibió la participación del país africano en reuniones del Grupo de los 20 previstas en territorio estadounidense. En paralelo, el gobierno de Xi Jinping ofreció acceso libre de gravámenes no solo al territorio africano, sino también al conjunto del continente africano, según declaró el ministro de Comercio e Industria, Parks Tau.

¿Qué productos sudafricanos podrán entrar sin impuestos al mercado chino?

El compromiso contempla que la nación asiática otorgue acceso sin recargos a bienes exportados desde el gobierno de Cyril Ramaphosa una vez concluida la alianza. Entre los principales envíos al exterior figuran oro, mineral de hierro y metales del grupo del platino.

El ministro Tau señaló que los sectores con mayor proyección son minería, agricultura, energía renovable y tecnología. Las frutas contarán con acceso preferencial a la economía china. También se prevé impulso a la inversión asiática, con especial presencia en la industria automotriz, donde marcas de la potencia asiática elevaron su cuota en Sudáfrica desde alrededor del 2,8% en 2020 hasta un rango de entre 11% y 15% en 2024, según estimaciones industriales.

¿Cómo impactan los aranceles en la economía sudafricana y en su relación con China?

Los gravámenes estadounidenses colocaron a la "Tierra del arcoíris" entre los países más afectados por la política comercial de la administración Trump. La medida alteró un vínculo bilateral que atraviesa su nivel más bajo en décadas.

La República Popular ocupa el primer lugar como socio comercial de la administración africana, tanto en importaciones como en exportaciones, por encima de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio sudafricano afirmó que espera trabajar con Pekín de manera amistosa, pragmática y flexible, al tiempo que mantiene negociaciones con Washington para buscar condiciones más favorables.