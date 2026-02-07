HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Mundo

China rescata a Sudáfrica de los aranceles de Trump: el histórico pacto comercial que desafía a Estados Unidos

El acuerdo impulsa la expansión del mercado chino en África con minerales, frutas y fija un pacto clave antes de marzo de 2026.

Sudáfrica y China avanzan hacia un pacto que se cerrará antes de marzo de 2026. Foto: Composición LR
Sudáfrica y China avanzan hacia un pacto que se cerrará antes de marzo de 2026. Foto: Composición LR

Sudáfrica y China firmaron en Pekín un sello de asociación económica que permitirá negociar el acceso libre de tasas comerciales para productos provenientes del nuevo aliado comercial en el mercado asiático. El documento se rubricó en el marco de la novena Comisión Económica y Comercial Conjunta entre ambos países.

El Departamento de Comercio e Industria sudafricano calificó el pacto como “trascendental” y precisó que el entendimiento abarca comercio, inversiones, cooperación energética y coordinación multilateral. Además, contempla un impulso a la inversión china en territorio africano. El nuevo marco establece la negociación de un Acuerdo de Cosecha Temprana que deberá concluir antes de finales de marzo de 2026.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

¿Por qué Sudáfrica decidió firmar un contrato con China que elimina tarifas de EE. UU.?

La decisión se produce en un contexto de tensión diplomática con Washington. En agosto, Estados Unidos aplicó gravámenes del 30% a las exportaciones de la nación del sur de África, bajo su política de impuestos recíprocos. Además, la Casa Blanca acusó a Pretoria de sostener una política exterior antiestadounidense y de permitir la persecución violenta de agricultores afrikaners blancos, señalamientos rechazados por el gobierno sudafricano.

Como medida adicional, Washington prohibió la participación del país africano en reuniones del Grupo de los 20 previstas en territorio estadounidense. En paralelo, el gobierno de Xi Jinping ofreció acceso libre de gravámenes no solo al territorio africano, sino también al conjunto del continente africano, según declaró el ministro de Comercio e Industria, Parks Tau.

PUEDES VER: ¿Por qué Estados Unidos y Taiwán miran con alarma la purga militar de Xi Jinping en China?

lr.pe

¿Qué productos sudafricanos podrán entrar sin impuestos al mercado chino?

El compromiso contempla que la nación asiática otorgue acceso sin recargos a bienes exportados desde el gobierno de Cyril Ramaphosa una vez concluida la alianza. Entre los principales envíos al exterior figuran oro, mineral de hierro y metales del grupo del platino.

El ministro Tau señaló que los sectores con mayor proyección son minería, agricultura, energía renovable y tecnología. Las frutas contarán con acceso preferencial a la economía china. También se prevé impulso a la inversión asiática, con especial presencia en la industria automotriz, donde marcas de la potencia asiática elevaron su cuota en Sudáfrica desde alrededor del 2,8% en 2020 hasta un rango de entre 11% y 15% en 2024, según estimaciones industriales.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

lr.pe

¿Cómo impactan los aranceles en la economía sudafricana y en su relación con China?

Los gravámenes estadounidenses colocaron a la "Tierra del arcoíris" entre los países más afectados por la política comercial de la administración Trump. La medida alteró un vínculo bilateral que atraviesa su nivel más bajo en décadas.

La República Popular ocupa el primer lugar como socio comercial de la administración africana, tanto en importaciones como en exportaciones, por encima de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio sudafricano afirmó que espera trabajar con Pekín de manera amistosa, pragmática y flexible, al tiempo que mantiene negociaciones con Washington para buscar condiciones más favorables.

Notas relacionadas
Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

LEER MÁS
China busca romper un récord histórico con la construcción de la presa de agua más alta del mundo: comparada con un rascacielos de 100 pisos

China busca romper un récord histórico con la construcción de la presa de agua más alta del mundo: comparada con un rascacielos de 100 pisos

LEER MÁS
China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China rescata a Sudáfrica de los aranceles de Trump: el histórico pacto comercial que desafía a Estados Unidos

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Científicos de China confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Mundo

Cuba presenta paquete de medidas de emergencia para enfrentar la grave crisis energética y asegurar servicios esenciales

China revoluciona el espacio: lanzarán la primera nave capaz de anticipar eventos solares que impactarán la Tierra

Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Negro Marín, encarnizado rival de El Monstruo, pasa sus últimos días en España

Partido de Carlos Álvarez asegura que dejará de usar la franja electoral tras cuestionamientos: “Fue inexperiencia”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025