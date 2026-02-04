HOYSuscripcion LR Focus

Mujer se encuentra con cantante Debbie Gibson en Chile, no la reconoce y le pide que le tome una foto

Debbie Gibson recorre Latinoamérica como parte de su tour "Newstalgia Live". Usuarios en TikTok aplaudieron la nobleza y sencillez de la cantante.

Los usuarios en TikTok aplaudieron la humildad de la cantante, pese a no ser reconocida por la señora en Chile. | Foto: composición LR/ TikTok

Debbie Gibson es una de las cantantes que gozó de gran popularidad en la década de los 80 y 90. En las últimas semanas, ha realizado giras en algunos países de Latinoamérica, donde ha llevado lo mejor de su repertorio musical. Como parte de su tour "Newstalgia Live", llegó a Chile y se quedó sorprendida con una mujer, puesto que pensó que le pediría una foto para el recuerdo, pero la señora no la reconoció y prefirió retratarse con un letrero. El video sacó más de una sonrisa en TikTok.

En el clip del usuario vicman72cl, se apreció a la cantante sentada sobre el piso y muy relajada. Detrás de ella había una mujer que, al parecer, estaba muy contenta por visitar el establecimiento y le pidió a la intérprete de ‘Lost in Your Eyes’ que le tomara la foto al costado de las letras Chile, sin imaginar que se trataba de la cantante originaria de Nueva York (Estados Unidos).

La estrella del pop no dudó en apoyar a la mujer y se paró del piso para fotografiarla sin ningún problema. La mujer posó para la instantánea y agradeció a la cantante por el pequeño favor.

Como era de esperarse, las imágenes desataron risas y una ola de comentarios de los seguidores de TikTok, quienes no podían creer que no hubiera reconocido a la artista. “Ella es muy sencilla. Yo tuve el gusto de conocerla en Estados Unidos”, “Debieron traerla al festival de Viña del Mar”, “Ídola”, “Si supieran cuánto lloré y sufrí con los temas de la gran Debbie Gibson. Ella me encantaba y me sabía todas sus canciones”.

¿Cuándo se presentó Debbie Gibson en Lima, Perú?

El último martes 3 de febrero, la cantante nacida en Brooklyn llegó a Lima para ofrecer un concierto en el Coliseo Dibós ubicado en el distrito de San Borja. Durante 2 horas, la artista hizo vibrar a sus fans con sus mejores éxitos, entre ellos ‘Only in My Dreams’ o ‘Electric Youth’.

El show que hizo en la capital peruana no solo fue un recorrido por los recuerdos musicales, sino que también logró conectar con las nuevas generaciones, que corearon sus canciones y respondieron con entusiasmo durante toda la presentación.

