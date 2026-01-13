Expresidente de Panamá, Ricardo Martinell, se declara "inocente" en juicio por sobornos de Odebrecht y lavado de dinero

El expresidente panameño Ricardo Martinelli se declaró "inocente" de blanqueo de capitales en el juicio relacionado con los sobornos de Odebrecht. | Foto: Roberto Cisneros | AFP

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se declaró este lunes “inocente” de los cargos de blanqueo de capitales relacionados con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, durante la apertura del juicio que se le sigue en un tribunal panameño. El exmandatario, asilado en Colombia desde 2025, compareció de manera virtual ante la justicia, junto a una veintena de imputados que también rechazaron las acusaciones, según constató la agencia AFP.

El proceso judicial marca uno de los capítulos más relevantes del caso Odebrecht en Panamá, un escándalo de corrupción de alcance regional que ha salpicado a expresidentes y altos funcionarios en varios países de América Latina. En el caso panameño, la Fiscalía sostiene que durante el gobierno de Martinelli (2009-2014) la empresa brasileña pagó millonarios sobornos a cambio de contratos públicos de gran envergadura.

Martinelli niega los cargos y denuncia un juicio “político”

Durante su intervención ante la jueza Baloisa Marquínez, Martinelli, de 73 años, se limitó a afirmar: “Soy inocente, no soy responsable”, al ser consultado sobre los delitos que se le imputan. El ex jefe de Estado siguió la audiencia por videollamada, debido a su condición de asilado, mientras en la sala comparecían otros exfuncionarios y empresarios involucrados en la causa.

A través de sus redes sociales, Martinelli cuestionó el proceso judicial y expresó “serias dudas” sobre el respeto al debido proceso, calificando el juicio como un “show de distracción”. Su abogado, Carlos Carrillo, sostuvo ante AFP que el caso es “totalmente político” y que a su defendido se le han vulnerado garantías procesales con el objetivo de condenarlo “por encima de la ley”.

Fiscalía sostiene acusación por blanqueo y detalla pagos de Odebrecht

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo aseguró que el Ministerio Público “va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales”, y afirmó que existen pruebas suficientes para demostrar que Martinelli era el beneficiario final de pagos ilícitos de Odebrecht, aun cuando el dinero no habría ingresado directamente a cuentas a su nombre.

Según la acusación, la constructora brasileña reconoció haber pagado US$59 millones en sobornos en Panamá durante la administración de Martinelli, principalmente por contratos vinculados a obras emblemáticas como el Metro de Ciudad de Panamá, la modernización de la vía costera y la ampliación del aeropuerto internacional. El expresidente se enfrenta a una posible condena de hasta 12 años de prisión en este proceso.

Un expediente voluminoso y un juicio con fecha límite

El juicio, que se desarrolla en una sala de la Corte Suprema de Justicia, había sido postergado en cinco ocasiones debido a recursos presentados por las defensas. La causa consta de 2.800 tomos, un volumen que impidió trasladar la totalidad del expediente a la sala de audiencias, reflejando la complejidad del proceso judicial.

Además de Martinelli, están imputados cuatro exministros de su gobierno y un exfuncionario de la administración de Juan Carlos Varela. El tribunal tiene como fecha límite el 13 de febrero para concluir el juicio, tras lo cual la jueza contará con un plazo de 30 días para dictar sentencia. El caso Odebrecht, que ya ha dejado condenas y consecuencias políticas en varios países, vuelve así a colocar a Panamá en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la región.