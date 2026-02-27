HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno recién responde ante lluvias: asignan ministro por región para enfrentar emergencia en Perú

La emergencia por las fuertes lluvias ha afectado al menos 10 regiones en todo el país, con especial intensidad en Arequipa, Ica, Tumbes y Piura. 

Emergencia por lluvias ha dejado 52 muertos y cerca de 85.000 afectados, según Indeci
Emergencia por lluvias ha dejado 52 muertos y cerca de 85.000 afectados, según Indeci | Maribel Mendo | La República

El Gobierno del Perú activó finalmente medidas concretas para enfrentar la emergencia por las fuertes lluvias que desde los últimos días afectan varias regiones del país. Asimismo, varios ríos y torrenteras han colapsado, provocando inundaciones en calles y viviendas de diversos distritos del país. La situación ha dejado hasta el momento 52 fallecidos y más de 85.000 personas afectadas, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

El Ejecutivo aprobó decretos de urgencia y declaró en emergencia varios distritos de Piura, Lima, Arequipa, Lambayeque y otras regiones, con el objetivo de agilizar la respuesta ante un fenómeno climático que ha activado quebradas urbanas y ha dejado sectores vulnerables sin servicios básicos. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció la asignación de un ministro por región para coordinar acciones con los gobiernos locales.

Asignan ministros por región ante emergencia por lluvias

Durante su intervención en conferencia de prensa, la titular de la PCM detalló que los ministros se desplazarían entre el jueves y el sábado a las tres regiones actualmente más afectadas: Tumbes, Piura y Lambayeque. Asimismo, destacó que el 25 de febrero se realizó una visita a Arequipa, acompañando al presidente José María Balcázar y a varios ministros para coordinar acciones ante la emergencia. En esta región, el ministro asignado es Felipe Meza, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Meza señaló que durante la jornada se reunieron con el gobernador regional y las autoridades locales para levantar información sobre las necesidades de cada distrito afectado.

Asimismo, el Gobierno anunció que se entregará una partida presupuestal de S/100.000 a través del Fondo para la Atención de Desastres Naturales (Fondes) a cada distrito declarado en emergencia. “Este fondo ha sido creado para que los gobiernos regionales y locales que demuestren y generen todas las fichas y procedimientos establecidos puedan recibir un apoyo inicial”, explicó Miralles. Además, indicó que este presupuesto se complementa con beneficios relacionados con reducciones o ampliaciones de plazos tributarios, con el fin de que los negocios locales no se vean afectados por el fenómeno climatológico.

Aún evalúan inicio del año escolar

En días previos, el gobernador Rohel Sánchez manifestó al medio Exitosa que el inicio de clases en la región Arequipa podría ser postergado debido a las lluvias y huaicos. La autoridad indicó que de las 162 instituciones educativas, al menos 130 necesitan una "intervención mayor" ante las precipitaciones que han afectado la estructura.

Respecto a esto, Miralles señaló que la postergación aún no está definida, aunque varios gobernadores han solicitado evaluarlo. “Con su ministro coordinador vamos a evaluar la información sobre daños y coordinar también con las familias involucradas. Es algo que está en evaluación todavía”, añadió.

