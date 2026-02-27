Chery HIMLA: cinco razones por las que es la pickup ideal para emprendedores que hacen crecer su negocio

En el Perú, emprender muchas veces implica moverse, cargar, transportar y adaptarse a distintos escenarios: desde rutas urbanas congestionadas hasta caminos rurales o zonas industriales. En ese contexto, una pickup deja de ser solo un vehículo para convertirse en una herramienta clave del negocio. Pensando en ese perfil, la HIMLA de Chery es ideal, una pickup diseñada para acompañar a emprendedores que necesitan eficiencia, capacidad y confiabilidad en cada jornada.

Más que trasladar carga, la HIMLA está pensada para impulsar oportunidades, optimizar tiempos y maximizar cada viaje. A continuación, cinco razones por las que se convierte en una aliada estratégica para quienes hacen empresa en movimiento.

Más espacio, menos viajes: cuando cada metro cúbico cuenta

En el día a día de un negocio, cada viaje adicional implica tiempo y dinero. La HIMLA incorpora una tolva con dimensiones de 153 cm x 162 cm x 51.5 cm, optimizadas para transportar grandes volúmenes de carga en un solo recorrido.

Con una tolva espaciosa y una capacidad de carga de hasta 1 tonelada, la HIMLA es perfecta para sectores agrícolas, logísticos y de construcción. Fuente: Difusión.

Para emprendedores del rubro agrícola, comercial, logístico o de construcción, esto se traduce en menos traslados y mayor eficiencia operativa.

Un diseño pensado para cargar mejor y trabajar más rápido

Gracias a su estructura body-on-frame y a su suspensión delantera independiente con doble horquilla y posterior rígida con ballestas, la HIMLA ofrece resistencia y estabilidad incluso en jornadas exigentes. Esto facilita el traslado seguro de herramientas, maquinaria o mercadería delicada, algo clave para negocios que dependen del orden y la estabilidad de su carga.

Además, incorpora estribos laterales y posteriores, que agilizan las tareas de carga y descarga, haciendo más eficientes las rutinas diarias.

Capacidad real para negocios exigentes

La HIMLA está construida sobre un chasis de tipo body on frame de alta resistencia, con una capacidad de carga útil de hasta 1 tonelada, ideal para transportar materiales pesados sin comprometer la estabilidad ni la seguridad.

Esto la convierte en una opción sólida para emprendimientos que requieren potencia y resistencia constantes, incluso en condiciones de trabajo exigentes.

Potencia para ir más allá: hasta 3 toneladas de arrastre

Pensada para necesidades más avanzadas, la HIMLA ofrece una capacidad de remolque de hasta 3 toneladas, permitiendo arrastrar trailers, equipos especializados o soluciones de transporte adicionales.

Un diferencial clave para negocios que buscan crecer, diversificarse o atender proyectos de mayor escala sin cambiar de vehículo.

Su robusta estructura y características adecuadas la hacen resistente a diversos climas y terrenos, garantizando durabilidad y funcionalidad. Fuente: Difusión.

Preparada para el Perú y sus desafíos

El clima, el polvo, la humedad y los caminos irregulares no son un obstáculo. La HIMLA cuenta con protector de tolva tipo spray on y barra antivuelco de acero, diseñados para soportar el uso intensivo y prolongar la durabilidad del vehículo.

Además, sus múltiples puntos de anclaje permiten asegurar la carga incluso en terrenos difíciles, cuidando tanto el producto como la inversión del emprendedor.

Una pickup que acompaña el crecimiento

La HIMLA forma parte de la estrategia global de Chery para ofrecer vehículos robustos, tecnológicos y confiables, adaptados a los mercados donde el trabajo duro y el emprendimiento van de la mano. Con esta pickup, Chery refuerza su compromiso con quienes apuestan por hacer crecer su negocio todos los días.

Porque cuando un vehículo entiende el ritmo del emprendedor, deja de ser solo transporte y se convierte en un verdadero socio de trabajo.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En Perú, este 2026 Chery ya contará con esta tecnología híbrida con su modelo Tiggo 8 CSH.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Trujillo, Puno, Tarapoto, ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 5 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso y Peugeot.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com