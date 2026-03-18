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Medirá 310 metros de largo y estará equipado con 2 reactores nucleares: así será el nuevo portaaviones atómico de Francia

El presidente Emmanuel Macron insistió en la importancia de contar con una industria militar fuerte para asegurar la independencia de la nación gala.

El France Libre seguirá siendo más pequeño que el Gerald Ford de la Marina de Estados Unidos.
El France Libre seguirá siendo más pequeño que el Gerald Ford de la Marina de Estados Unidos. | IA de LR

El presidente Emmanuel Macron anunció que el nuevo portaaviones de propulsión nuclear de la nación gala llevará el nombre de 'France Libre', en homenaje al general Charles André Joseph Marie de Gaulle, quien lideró la resistencia francesa contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario aseguró ante empresarios y militares que France Libre será una "proeza técnica e industrial que preservará la soberanía de Francia" en defensa. "Pocas naciones pueden proyectar tan lejos de sus costas tantas fuerzas aéreas y de combate como este país de Europa. Y debe seguir haciéndolo", afirmó desde la planta de Naval Group en Nantes-Indret.

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¿Cómo será el nuevo portaaviones nuclear de Francia?

El France Libre comenzará a operar en 2038 y sustituirá al Charles de Gaulle, que actualmente está en servicio. Según la agencia de noticias EFE, el nuevo buque de propulsión nuclear de París medirá 310 metros de largo y pesará 400.000 toneladas.

Asimismo, se indicó que el navío contará con dos reactores atómicos y costará cerca de 10.000 millones de euros. Tendrá, además, capacidad para 30 cazas Rafale y 2.000 marineros.

Sin embargo, seguirá siendo más pequeño que el Gerald Ford de la Marina de Estados Unidos, considerado el buque de guerra más grande del mundo, con un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y una longitud de 1.100 pies.

Más de 800 empresas francesas participarán en la construcción del France Libre. Entre ellas se incluyen los astilleros estatales de Naval Group y Chantiers de l'Atlantique, así como Framatome, Thales y MBDA.

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Poder militar en París

Emmanuel Macron insistió en la importancia de contar con una industria militar fuerte para asegurar la independencia de Francia, que, en caso contrario, se vería abocada al "vasallaje estratégico".

En ese sentido, subrayó los progresos alcanzados para que la Unión Europea financie la mejora de las capacidades de defensa de los países miembros, pero enfatizó que "tenemos que producir por nosotros mismos", en referencia al deseo de eliminar la dependencia de Estados Unidos, cuyos productos armamentísticos siguen siendo adquiridos por numerosos países del Viejo Continente.

"Para ser temidos, debemos ser poderosos, y para ser poderosos, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. Seamos irreductibles, unidos y persistentes en esos esfuerzos", subrayó.

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