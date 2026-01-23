La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) decidió detener el reactor número 6 de su central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, considerada la central nuclear más grande del mundo, luego de que surgiera un nuevo inconveniente. Esto ocurrió solo un día después de que la unidad se pusiera en funcionamiento otra vez, tras haber estado fuera de servicio por 13 años y 10 meses.

La empresa comenzó los trabajos para detener el reactor el jueves por la noche, luego de realizar las inspecciones pertinentes. La retirada de las barras de control del reactor, que formaba parte del proceso de reinicio, fue detenida cuando se activó una alarma durante la operación. Ante esto, TEPCO optó por suspender la puesta en marcha, considerando que será necesario un tiempo para investigar la causa de la alerta.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Primera ministra de Japón reveló que disolverá el Parlamento y adelantará las elecciones para el 8 de febrero

Un incidente menor en la central nuclear más grande del mundo

Según TEPCO, el incidente no tuvo repercusiones fuera de la planta nuclear, ubicada en la prefectura de Niigata, en el centro de Japón. Informó que en la madrugada del jueves se activó una alarma que señalaba un problema en el sistema eléctrico que alimenta el dispositivo encargado de mover las barras de control. La extracción de las barras se detuvo después de que 52 de las 205 barras del reactor número 6 fueran retiradas.

La empresa intentó reemplazar los componentes eléctricos del panel que controla las barras de control, que son fundamentales para regular la potencia del reactor y garantizar su seguridad. Sin embargo, el problema continuó, por lo que se está llevando a cabo una investigación. “La planta se encuentra en condiciones estables y no hay impacto radiactivo al exterior”, aseguró la compañía.

Más tarde, la compañía anunció que apagará el reactor mientras se investiga la causa de la alarma, y que dará a conocer los resultados tan pronto como estén disponibles. "Aunque la investigación continúa, dado que se estima que la determinación de la causa llevará tiempo, hemos decidido suspender temporalmente la operación de la planta y revisar el área afectada", explicó TEPCO en otro comunicado.

¿Por qué Japón había reactivado la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa?

TEPCO especificó que solo uno de los siete reactores de la planta Kashiwazaki-Kariwa será reactivado en 2026. Para evitar la posibilidad de un accidente grave, se implementó un muro antisunami de 15 metros de altura, sistemas de energía de emergencia elevados y otras mejoras de seguridad.

Las operaciones se reanudarían a pesar de que la central nuclear más grande del mundo permaneció inactiva desde 2011, cuando un terremoto y un tsunami causaron la fusión de tres reactores en Fukushima Daiichi. Desde entonces, Japón puso en marcha 14 reactores bajo rigurosos estándares de seguridad, de los cuales 13 siguen en funcionamiento.

Sin embargo, el gobierno japonés, liderado por la primera ministra, Sanae Takaichi, está impulsando el regreso de la energía nuclear para reducir la dependencia de combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y abastecer la creciente demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial.

PUEDES VER: Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Así ocurrió la catástrofe nuclear de Fukushima de 2011

El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) explicó que un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter provocó un tsunami con olas superiores a los 10 metros de altura. Este devastador evento, conocido como el Gran Terremoto del Japón Oriental, ocurrió el 11 de marzo de 2011 y causó un grave accidente en la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Como resultado de la tragedia, los reactores 1, 3 y 4 de la planta sufrieron explosiones.

Debido a este desastre, se procedió a cerrar por completo la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, que se encuentra a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio. A esta central, la más grande del mundo, llegaron manifestantes que desafiaron el frío japonés para expresar su rechazo a la reactivación de la planta. "La situación en Fukushima aún no está bajo control, ¿y TEPCO pretende reactivar otra planta? Para mí, eso es totalmente inaceptable", dijo Keisuke Abe, de 81 años.