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Ciencia

China acelera la carrera nuclear con un reactor 100 veces más eficiente que promete energía más limpia y segura desde 2027

Este proyecto busca establecer una fuente energética que opere durante mil años y lidere la transición hacia un suministro eléctrico sostenible.

El experto He Yuan sostiene que dicha innovación tiene la capacidad de establecer una “fuente de energía verde estable durante 1.000 años”.
El experto He Yuan sostiene que dicha innovación tiene la capacidad de establecer una “fuente de energía verde estable durante 1.000 años”. | Ilustración con IA/ChatGPT/Difusión

Pekín avanza en la competencia energética mundial mediante el reactor ADS (sistema subcrítico impulsado por acelerador). El prototipo inicial de este proyecto iniciará operaciones desde 2027 en Huizhou. Bajo el diseño de la Academia China de Ciencias, esta infraestructura transmuta desechos nucleares en electricidad aprovechable y ofrece una solución disruptiva ante los obstáculos que presenta la fisión tradicional.

Según informes de medios locales como el South China Morning Post, el experto He Yuan sostiene que dicha innovación tiene la capacidad de establecer una fuente de energía verde, segura y estable durante 1.000 años. El despliegue tecnológico promete la resolución simultánea de dos grandes desafíos: la producción eléctrica masiva y la administración responsable de residuos radiactivos a largo plazo.

La infraestructura respalda el plan de Pekín para alcanzar la neutralidad de carbono. Foto: Noticias Ambientales

La infraestructura respalda el plan de Pekín para alcanzar la neutralidad de carbono. Foto: Noticias Ambientales

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¿Cómo es el reactor chino?

Beijing impulsa el CiADS (China Initiative Accelerator Driven System), un innovador reactor híbrido que integra un acelerador de partículas con un núcleo nuclear subcrítico. Esta arquitectura técnica rompe con el esquema de las centrales convencionales y supone el primer esfuerzo global para escalar dicha tecnología hacia una fase comercial operativa. El complejo busca posicionar al gigante asiático a la vanguardia de la ingeniería energética mediante un sistema de fisión asistida.

La principal virtud del diseño radica en su capacidad para transformar residuos radiactivos en combustible útil, lo cual minimiza su peligrosidad de forma drástica. Gracias a este proceso de transmutación, la vigencia de los elementos nocivos caería de cientos de miles de años a solo unos pocos siglos.

Esa tecnología redefine el ciclo del combustible nuclear al procesar materiales que los reactores tradicionales descartan. Foto: Difusión

Esa tecnología redefine el ciclo del combustible nuclear al procesar materiales que los reactores tradicionales descartan. Foto: Difusión

Esta infraestructura respalda el plan de Pekín para alcanzar la neutralidad de carbono a través de una combinación entre fuentes renovables y soluciones emergentes de alta eficiencia. Mientras el proyecto MYRRHA en Bélgica transita etapas preliminares con plazos extensos, la iniciativa china acelera su ejecución para liderar la transición ecológica mundial. El éxito de la planta definirá el futuro del tratamiento de desechos nucleares y la estabilidad del suministro eléctrico sostenible.

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¿Cómo funciona?

El sistema CiADS opera mediante un reactor subcrítico incapaz de sostener una reacción en cadena de forma autónoma. Para su activación, un acelerador impacta protones de alta energía sobre un blanco de metal pesado, lo cual produce neutrones a través del fenómeno físico de la espalación. Estas partículas elementales mantienen la fisión y transmutan elementos radiactivos de larga duración en isótopos con mayor estabilidad.

Esta tecnología redefine el ciclo del combustible nuclear al procesar materiales que los reactores tradicionales descartan. Según afirmó He Yuan, el mecanismo logra "convertir residuos en tesoro", pues recupera energía de los desechos químicos. La innovación representa un avance crucial hacia la sostenibilidad energética y la gestión eficiente de sobrantes atómicos peligrosos.

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¿Qué sigue ahora?

Las afirmaciones sobre una eficiencia hasta 100 veces mayor provienen principalmente de estimaciones de los propios desarrolladores chinos, basadas en la capacidad del sistema para aprovechar mejor el uranio y reutilizar residuos nucleares. Sin embargo, expertos y reportes coinciden en que estas cifras aún deben ser verificadas en condiciones reales de operación.

El siguiente paso será la puesta en marcha del prototipo el próximo año, que permitirá evaluar su viabilidad técnica y económica. Actualmente, no existe ningún reactor ADS operativo a escala comercial en el mundo, por lo que el desempeño del CiADS será clave para determinar si esta tecnología puede consolidarse como una solución energética global.

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