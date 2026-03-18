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🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 18 de marzo | LR+ Noticias

Política

Wolfgang Grozo: "El problema no es que faltan leyes, sino que sobran malas leyes y dadas con nombre propio"

El candidato de Integridad Democrática propuso diversos cambios en torno a la formalización y la constitución de empresas en beneficio de los emprendedores.

Wolfgang Grozo, líder del partido Integridad Democrática.
Wolfgang Grozo, líder del partido Integridad Democrática. | Composición/LR

Wolfgang Grozo asegura que su propuesta presidencial va a estar centrada en la reducción de la burocracia mediante leyes que beneficien a la clase emprendedora. Para ello, plantea una formalización más rápida y la exoneración de pagar impuestos durante dos años para quienes decidan formalizarse.

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El candidato de Integridad Democrática también criticó la gestión del Congreso y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Grozo Costa sostiene que el país padece de un exceso de malas leyes dictadas desde un punto de vista burócrata. Ante ese escenario, propone una revisión integral de la normativa para eliminar leyes populistas y reformular el rol de la SUNAT, con el objetivo de evitar el cierre de locales por faltas menores.

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En lo que respecta seguridad ciudadana, su plan presenta la articulación de la inteligencia policial, militar y financiera para desarticular las redes de crimen organizado que extorsionan a transportistas y pequeños empresarios. Según el candidato, no basta con la presencia policial en las calles si no se golpean las rutas del dinero y las redes económicas que alimentan a las mafias.

El líder de Integridad Democrática vinculó la crisis de inseguridad con la incertidumbre en el futuro de los jóvenes. Grozo afirmó que la mejor política de prevención del delito es la generación de oportunidades reales de empleo, las cuales se ven bloqueadas por un sistema que impide el crecimiento de las microempresas.

El aspirante a la presidencia mencionó que su gestión buscaría integrar a los sectores que sobreviven en la informalidad dentro de un modelo que premie el esfuerzo en lugar de castigarlo con burocracia. “El Perú está dividido entre los que madrugan para construir su futuro y un sistema que le pone trabas y que les impide crecer", sostuvo el candidato.

Posicionamiento del candidato, según las últimas encuestas presidenciales


De acuerdo con el informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Wolfgang Grozo tiene una intención de voto de 4,3%, cifra que refleja una tendencia a crecer en comparación con el 1,2% obtenido en el mes de febrero. Este incremento lo posiciona en el cuarto lugar de las preferencias presidenciales, después de Alfonso López Chau.

El estudio identifica una diferencia marcada entre el líder del partido y su lista parlamentaria: mientras Grozo asciende en las encuestas, la intención de voto para el Senado del partido Integridad Democrática solo alcanza el 1,9%.

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