HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Zelenski asegura que Rusia cumplió la tregua de no atacar infraestructuras energéticas en Ucrania

Este lunes, el presidente ucraniano aseguró que las autoridades rusas no realizaron ningún ataque con misiles o drones contra infraestructuras energéticas en las últimas 24 horas.

Zelenski aseguró que, hasta ahora, se respetó la tregua acordada entre Putin y Trump.
Zelenski aseguró que, hasta ahora, se respetó la tregua acordada entre Putin y Trump. | Composición LR

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este lunes que Rusia no atacó ninguna infraestructura ucraniana, ya sea con misiles o drones, en las últimas 24 horas. No obstante, sí se reportaron ataques a instalaciones energéticas en zonas de primera línea; sin embargo, estos se rigen por los puntos del acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para pausar los daños.

En un mensaje enviado por Telegram, el presidente ucraniano aseguró que el sistema "funciona de forma estable", pero que el frío extremo y el impacto de los ataques rusos hacen que los desafíos sigan siendo graves. Según Zelenski, las fuerzas rusas actualmente están concentradas en atacar la logística del transporte, específicamente la infraestructura ferroviaria.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El respeto de este acuerdo genera un ambiente positivo respecto a las conversaciones trilaterales en Abu Dabi entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la guerra. Se espera que dichas conversaciones se celebren entre el miércoles y el jueves de esta semana.

PUEDES VER: Presidente de Irán "ordena" la reapertura de las negociaciones de su plan nuclear con Estados Unidos

lr.pe

"No nos interesa un conflicto global"

Este lunes, en declaraciones difundidas a nivel mundial, Dmitry Medvedev, alto funcionario de seguridad de Rusia, aseguró que, a pesar de que el mundo se "estaba volviendo un lugar muy peligroso", su país no busca un conflicto global.

A pesar de los reiterados discursos contrarios de Medvedev hacia Kiev y otras potencias occidentales, asegura que Vladimir Putin sigue siendo la voz final en la política rusa.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia elogió a Donald Trump y calificó de "alentador" el hecho de que los contactos se hubieran reanudado en Washington, en referencia a los países involucrados.

PUEDES VER: Nuevos archivos del caso Epstein que revelan correos con Trump, Elon Musk y Bill Gates, según Departamento de Justicia de EE. UU.

lr.pe

Siguen los ataques

Un ataque con un dron ruso contra un autobús que transportaba mineros dejó al menos 12 personas muertas, según informaron este domingo funcionarios ucranianos, horas después de que el presidente Volodimir Zelenski anunciara nuevas conversaciones de paz.

Denys Shmyhal afirmó que la huelga en Dnipropetrovsk, región del sureste del país donde se realizó el ataque selectivo contra trabajadores del sector energético, fue "cínico y selectivo".

En el sureste de Ucrania, también murieron dos personas durante la noche en un ataque con aviones no tripulados contra una casa en la ciudad de Dnipro, y nueve personas resultaron heridas en ataques a una sala de maternidad y un barrio residencial en Zaporizhia, según informaron funcionarios regionales.

Notas relacionadas
Zelenski afirma que sostendrá negociaciones directas con Rusia y EE. UU. en febrero para poner fin a la guerra en Ucrania

Zelenski afirma que sostendrá negociaciones directas con Rusia y EE. UU. en febrero para poner fin a la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

LEER MÁS
Ataque ruso contra tren ucraniano deja al menos 5 muertos y Zelenski califica el bombardeo como "terrorismo"

Ataque ruso contra tren ucraniano deja al menos 5 muertos y Zelenski califica el bombardeo como "terrorismo"

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Mundo

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025