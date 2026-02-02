Zelenski asegura que Rusia cumplió la tregua de no atacar infraestructuras energéticas en Ucrania

Zelenski aseguró que, hasta ahora, se respetó la tregua acordada entre Putin y Trump. | Composición LR

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este lunes que Rusia no atacó ninguna infraestructura ucraniana, ya sea con misiles o drones, en las últimas 24 horas. No obstante, sí se reportaron ataques a instalaciones energéticas en zonas de primera línea; sin embargo, estos se rigen por los puntos del acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para pausar los daños.

En un mensaje enviado por Telegram, el presidente ucraniano aseguró que el sistema "funciona de forma estable", pero que el frío extremo y el impacto de los ataques rusos hacen que los desafíos sigan siendo graves. Según Zelenski, las fuerzas rusas actualmente están concentradas en atacar la logística del transporte, específicamente la infraestructura ferroviaria.

El respeto de este acuerdo genera un ambiente positivo respecto a las conversaciones trilaterales en Abu Dabi entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la guerra. Se espera que dichas conversaciones se celebren entre el miércoles y el jueves de esta semana.

"No nos interesa un conflicto global"

Este lunes, en declaraciones difundidas a nivel mundial, Dmitry Medvedev, alto funcionario de seguridad de Rusia, aseguró que, a pesar de que el mundo se "estaba volviendo un lugar muy peligroso", su país no busca un conflicto global.

A pesar de los reiterados discursos contrarios de Medvedev hacia Kiev y otras potencias occidentales, asegura que Vladimir Putin sigue siendo la voz final en la política rusa.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia elogió a Donald Trump y calificó de "alentador" el hecho de que los contactos se hubieran reanudado en Washington, en referencia a los países involucrados.

Siguen los ataques

Un ataque con un dron ruso contra un autobús que transportaba mineros dejó al menos 12 personas muertas, según informaron este domingo funcionarios ucranianos, horas después de que el presidente Volodimir Zelenski anunciara nuevas conversaciones de paz.

Denys Shmyhal afirmó que la huelga en Dnipropetrovsk, región del sureste del país donde se realizó el ataque selectivo contra trabajadores del sector energético, fue "cínico y selectivo".

En el sureste de Ucrania, también murieron dos personas durante la noche en un ataque con aviones no tripulados contra una casa en la ciudad de Dnipro, y nueve personas resultaron heridas en ataques a una sala de maternidad y un barrio residencial en Zaporizhia, según informaron funcionarios regionales.