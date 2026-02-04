Las agrupaciones opositoras de Nicaragua que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) hicieron un llamado a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, para que continúe ejerciendo presión diplomática contra el régimen de Nicaragua, liderado por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes están señalados por violar los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.

"Solicitamos respetuosamente a la presidenta electa Fernández mantener en su agenda la coordinación, con otros países de las Américas, de acciones diplomáticas decididas orientadas a la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua", señalaron aquellas organizaciones opositoras en una declaración.

PUDE insta a garantizar el Estado de Derecho en Nicaragua

La solicitud de los opositores también abogó por restaurar el orden constitucional y democrático, garantizar el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad, asegurar la protección de los derechos humanos y defender la libertad de prensa y expresión. "La crisis democrática en Nicaragua exige una respuesta firme y solidaria del continente americano", señalaron.

Asimismo, en su mensaje, la PUDE felicitó al pueblo de Costa Rica por "un proceso electoral transparente y participativo" y destacó que la elección de Fernández "marca un momento histórico para Costa Rica y la región".

El comunicado resaltó que "su liderazgo femenino sólido, comprometido con la democracia y el diálogo, marca un hito significativo para la participación política de las mujeres en el país y proyecta continuidad institucional y fortalecimiento democrático en toda la región”.

La crisis que vive Nicaragua

Nicaragua ha estado enfrentando una crisis política y social desde abril de 2018, que se intenisficó después de las polémicas elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Ortega, quien tiene 80 años y gobierna desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Las elecciones se celebraron con los principales opositores en prisión, a quienes luego expulsó del país, les retiró la nacionalidad y les quitó sus derechos políticos, acusándolos de "golpistas" y de "traición a la patria".

En este contexto, las organizaciones opositoras expresaron su "firme convicción" de que durante el mandato de Laura Fernández se continuará y reforzará el apoyo humanitario a la comunidad nicaragüense en Costa Rica, especialmente a aquellos en situación de refugio, asilo o en procesos migratorios, "garantizando la protección integral de sus derechos fundamentales".

Costa Rica eligió a su nueva presidenta

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ganó las elecciones presidenciales el último domingo con el 48,5% de los votos, con el 88,4% de las mesas escrutadas, con lo que supera el 40% necesario para lograr la victoria en primera vuelta.

La politóloga de 39 años derrotó a Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, quien consiguió el 32,12% de los votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones. La presidenta electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación, se consideró a sí misma como "heredera" del presidente saliente, Rodrigo Chaves.