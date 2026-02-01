Laura Fernández y Álvaro Ramos lideran las encuestas de voto en la previa de las elecciones en Costa Rica. | Foto: composición LR/AFP

Laura Fernández y Álvaro Ramos lideran las encuestas de voto en la previa de las elecciones en Costa Rica. | Foto: composición LR/AFP

Este domingo 1 de febrero, Costa Rica lleva a cabo elecciones presidenciales y legislativas para definir al nuevo gobierno durante los próximos cuatro años. Laura Fernández, candidata oficialista de la derecha y con un enfoque populista, se posiciona como la favorita en las encuestas y deberá obtener un mínimo del 40% de los votos para evitar la necesidad de una segunda vuelta, programada para el 5 de abril.

De esta manera, 3,7 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, quienes decidirán si se mantiene la línea política del presidente Rodrigo Chaves. El proceso electoral en curso gira en torno a cuestiones clave como la seguridad ciudadana, la generación de empleo, la inversión en educación y la calidad del sistema de salud.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿A qué hora abren los centros de votación?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica puso a disposición de la ciudadanía un portal en línea que permite consultar el local de votación ingresando únicamente el número de cédula, sin necesidad de incluir guiones ni espacios. Para acceder a esta herramienta, los interesados pueden seguir el siguiente enlace (clic aquí).

La autoridad electoral informó que las mesas de votación permanecerán abiertas desde las 6.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., hora local. Para ejercer el derecho al voto, el TSE aclaró que el único documento aceptado es la cédula de identidad física, la cual puede ser del diseño actual o del anterior. Además, se especifica que este documento debe estar en buen estado, ser vigente o tener un vencimiento no mayor a un año.

Resultados de las encuestas de los candidatos presidenciales en Costa Rica

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se posiciona como la favorita en las encuestas de cara a las elecciones. De acuerdo con un sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la politóloga de 39 años alcanza una intención de voto del 43,8%.

Álvaro Ramos, representante del Partido Liberación Nacional (PLN), ocupa el segundo lugar detrás de Fernández, aunque la distancia entre ambos es considerable. Actualmente, el economista cuenta con un 9,2% de la intención de voto, un porcentaje que ha permanecido constante desde diciembre, cuando se situaba en un 8%.

Claudia Dobles, representante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), ocupa el tercer puesto en la reciente encuesta. La arquitecta ha destacado como la candidata de la oposición con el mayor aumento en apoyo en las últimas semanas. Su intención de voto ha crecido significativamente, pasando del 4% en diciembre al 8,6% en enero.