Mundo

El dictador Daniel Ortega exige la liberación de Maduro y califica su detención como “desproporcionada”

Durante una ceremonia, el mandatario nicaragüense calificó la captura de Maduro como un "acto de terrorismo" y criticó la postura "imperialista" de Estados Unidos.

Ortega pidió la liberación de Maduro y califica su detención como “desproporcionada”.
Ortega pidió la liberación de Maduro y califica su detención como “desproporcionada”. | AFP

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo un llamado público para que liberen al exdictador Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses el pasado el 3 de enero durante un bombardeo que tenía como objetivo llevarlo a juicio por narcotráfico. "Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Maduro a su pueblo", señaló Ortega durante una ceremonia de graduación de policías, y señaló que el líder chavista fue detenido en una "acción totalmente desproporcionada (...), sin ninguna orden de captura".

Ortega, de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, con quien comparte el mando del país, mantienen una relación política muy cercana con el gobierno venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez. En su discurso transmitido por medios oficiales y de su propiedad, Ortega también instó a Estados Unidos a que "deje de amenazar a Cuba".

PUEDES VER: Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

lr.pe

"Se creen los dueños de la tierra"

Ortega, exguerrillero sandinista, criticó con dureza la operación militar estadounidense contra Maduro y la calificó de “un acto de terrorismo”. También cuestionó la postura de la Casa Blanca, acusando a sus líderes de actuar con mentalidad imperialista. “Se creen los dioses, los dueños de la tierra”, aseveró. 

El dictador repasó lo que él considera ejemplos históricos del intervencionismo de Estados Unidos, desde el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la guerra en Vietnam y, más recientemente, lo ocurrido en Caracas.

Asimismo, recordó la guerra civil que marcó a Nicaragua en los años ochenta, cuando su ejército sandinista combatió contra la guerrilla de la “contra”, grupo de tendencia derechista que, según él, contó con apoyo financiero y entrenamiento estadounidenses durante la administración de Ronald Reagan.

PUEDES VER: ¿Qué pasó en Venezuela desde el fraude electoral de 2024 hasta la reunión entre Machado y Trump en EE. UU.?

lr.pe

El encarcelamiento y posterior liberación de presos políticos

El gobierno que dirige Ortega con su esposa respondió al ataque en Venezuela con una dura represión, tras lo cual encarceló a decenas de personas que expresaron apoyo por la captura de Maduro. La embajada de Estados Unidos en Managua aseguró que había “más de 60 personas” injustamente tras las rejas o desaparecidas. Sin embargo, días más tarde, el dictador decidió dejar en libertad a decenas de presos políticos, acción que fue interpretada por sectores de la oposición como una respuesta política ante la presión internacional.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el gobierno sandinista organizó un acto oficial para la liberación, en el que funcionarios del gobierno presentaron el evento como un acto humanitario. Además, acompañaron a los prisioneros políticos y sus familias en un formato cuidadosamente organizado y controlado.

Se pudo confirmar que entre quienes recuperaron su libertad estaban al menos siete opositores. En el último año, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha cancelado o limitado las visas de varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, como una estrategia de presión y contra la "violación de derechos humanos" en Nicaragua.

PUEDES VER: Transcripción de la comparecencia de Maduro en Nueva York revela cuál será la estrategia de su defensa

lr.pe

Dictador cuestiona la facilidad de EE.UU. de intervenir en otros países

En su último discurso público, Ortega evitó mencionar directamente el nombre de Donald Trump, pero dirigió duras críticas a las políticas de Washington. Cuestionó el derecho de ese país a intervenir en otros países y preguntó quién les otorgó a sus líderes “ese poder” para actuar como lo hicieron en Venezuela. El sandinista criticó “los anhelos por poseer los designios del mundo no son de ahora”.

También reprochó a quienes poseen gran cantidad de armamento "y que no tienen consciencia humanista, cristiana” añadió. Y sobre el ataque a Venezuela agregó. “El poderoso se siente con el derecho de cometer crímenes simplemente porque tiene la fuerza para cometerlos”, finalizó.

