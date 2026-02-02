Laura Fernández, impulsora del modelo Bukele en Costa Rica, gana las elecciones con menos del 70% de participación ciudadana

Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, se consagra como presidenta electa de Costa Rica con el 48,33% de los votos. | AFP | Marvin Recinos

Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, se consagra como presidenta electa de Costa Rica con el 48,33% de los votos. | AFP | Marvin Recinos

El mapa político en América Latina ratificó a la derecha como tendencia política por los próximos cuatro años en Costa Rica. Con el 48,33% de votos al 93,79% del total de actas escrutadas, Laura Fernández Delgado, representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganó las elecciones en primera vuelta y es la virtual mandataria para el periodo 2026-2030.

La elección de la exministra y politóloga de 39 años es la apuesta para la continuidad del chavismo —por Roberto Chaves— durante los próximos cuatro años, donde su promesa principal es aplicar mano dura contra la criminalidad al estilo Bukele.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Victoria de la derecha en Costa Rica

Costa Rica no se vio obligada a llevar a cabo un balotaje tras la victoria en primera vuelta de la fórmula presidencial presidida por Laura Fernández —con Francisco Ernesto Gamboa Soto y Douglas Soto Campos en la primera y segunda Vicepresidencia, respectivamente— en un proceso que presentó el 69,10% de participación ciudadana y el 30,9% de abstenciones.

"El mandato que me da el pueblo soberano es claro. El cambio será profundo e irreversible. Los que hoy no fueron favorecidos por las urnas tienen una gran responsabilidad con el futuro de la patria y mi Gobierno les concederá los espacios pertinentes para que cumplan esos deberes cívicos y políticos", señaló Fernández tras conocer los primeros resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ya contaban con una tendencia marcada.

Sin embargo, hay un tema que no pasa desapercibido tras su elección y que genera una sensación de incertidumbre en gran parte de los ciudadanos, específicamente en el 42,29% que votó por la oposición: su proyecto Bukele, que, dicho sea de paso, fue el primer presidente en felicitarla.

Promesas

Dentro de las políticas que busca aplicar Fernández dentro de Costa Rica está la propuesta de replicar la estrategia contra las pandillas realizada por el mandatario salvadoreño en su país, incluyendo la construcción de una megacárcel, y reformar los poderes del Estado, especialmente el Judicial, un punto en el que coinciden tanto ella como su futuro predecesor.

A pesar de que no contará con una mayoría parlamentaria —31 escaños—, Fernández tendrá un importante respaldo en la Asamblea Nacional, además del apoyo recaudado desde otros partidos, lo cual despierta en la oposición un miedo a un Gobierno autoritarista, debido a que uno de sus planes iniciales sería reformar la Carta Magna. "No me va a temblar el pulso", advirtió la presidenta electa a fines de enero.

"Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder", sentenció el expresidente y premio Nobel de la Paz (1987), Óscar Arias, sobre el plan de Fernández, el cual también busca "sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven".

Continuidad del proyecto Chaves

Laura Fernández asumirá la Presidencia de Costa Rica oficialmente el próximo 8 de mayo, dando inicio a una etapa marcada por el continuismo en el país. Siguiendo la tendencia de Roberto Chaves, aún mandatario, la oficialista busca mantener la imagen de una líder "inesperada" con la promesa de transformar a la nación en una zona libre de narcotráfico, crimen causante de siete de cada diez homicidios

"El despertar que empezó don Rodrigo no puede ser un paréntesis en nuestra historia. Debe ser nuestra nueva realidad... Voy a consolidar la transformación que el inesperado Rodrigo Chaves trajo a este país. Nada mejor que otra inesperada", manifestó Fernández en un video publicado previo al domingo electoral.

Chaves, quien tuvo el impedimento, debido a las leyes, de reelegirse, pidió a la población y a sus seguidores seguir confiando en su proyecto político, el cual sería cedido a Fernández, quien no descartaría adoptarlo en un importante puesto dentro de su futuro Gobierno.