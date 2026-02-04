Estados Unidos, Rusia y Ucrania inician la segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi para abordar el fin de la guerra. | Composición LR

Estados Unidos, Rusia y Ucrania inician la segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi para abordar el fin de la guerra. | Composición LR

Las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunieron por segunda vez en la ciudad emiratí de Abu Dabi para reanudar unas tensas negociaciones trilaterales que buscan poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Moscú y Kiev. Estas reuniones, que inicialmente estaban previstas para el domingo 1 de febrero en Emiratos Árabes Unidos, fueron reprogramadas debido a la ausencia de los mediadores de la Casa Blanca.

A través de la red social X, el presidente Volodímir Zelenski aseguró que los encuentros se realizarán el 4 y 5 de febrero. Estas conversaciones siguen a un reciente ataque nocturno con drones lanzado por el gobierno de Vladimir Putin en la región de Dnipro. La ofensiva dejó dos muertos, según reportó Oleksandr Ganzha, jefe de la Asociación Voluntaria de la Óblast de Kyiv, en Telegram.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA HABLA DE JERÍ, TOMÁS ALADINO GÁLVEZ Y EL CONGRESO|LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Estados Unidos, Rusia y Ucrania inician la segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi para abordar el fin de la guerra

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (yerno de Donald Trump) llegaron al aeropuerto de Al Bateen procedentes de Tel Aviv para representar a la Casa Blanca en la segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi. La delegación rusa está encabezada por el almirante Ígor Kostiukov (jefe de la inteligencia militar) y la delegación ucraniana está liderada por Rustem Umérov, jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.

"El proceso comenzó en un formato a tres bandas. Más adelante, se trabajará en grupos separados por tema. Después, está planeada una reunión de sincronización conjunta de seguimiento", indicó Umérov, quien aseguró que las negociaciones buscan "conseguir una paz justa y duradera". Durante la reunión se abordarán los principales escollos para un arreglo pacífico y las garantías de seguridad para Kiev.

Moscú exige a Volodímir Zelenski que retire las fuerzas de la región oriental del Donbás como requisito para cualquier acuerdo. Vladimir Putin, quien reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, también quiere el reconocimiento de que las tierras tomadas en la invasión pertenecen a Rusia. Además, la administración Putin ya amenazó con tomar el resto de la región de Donetsk si fracasa el diálogo. "Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Zelenski ya había anunciado que Ucrania "está preparada para una discusión sustancial". "Queremos que el resultado nos acerque a un final real y digno de la guerra", indicó. Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El sábado 31 se reunieron Kirill Dmitriev (emisario del Kremlin), Witkoff, Scott Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos), Kushner y Josh Gruenbaum (asesor de la Casa Blanca) en Florida.

Rusia y Donald Trump cuestionan a Volodímir Zelenski

Durante una entrevista concedida a Reuters, el presidente Donald Trump responsabilizó a Volodímir Zelenski de ser el principal obstáculo para alcanzar un plan que ponga fin a la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania. Incluso afirmó que Moscú estaría dispuesto a poner fin a la campaña militar. "Creo que él (Putin) está listo para llegar a un acuerdo", señaló el líder republicano.

El Kremlin también cuestionó a Zelenski y advirtió que Kiev está quedándose sin tiempo para aceptar las demandas rusas. En declaraciones a la prensa, el portavoz Dmitri Peskov sostuvo que "la situación se deteriora día a día para el gobierno ucraniano". "Es hora de que Zelenski tome la decisión correcta", agregó.

Sin embargo, el presidente Zelenski había anunciado que negociadores ucranianos, estadounidenses y europeos acordaron un plan de 20 puntos para frenar el conflicto. Este documento, reformulado tras la propuesta inicial de Washington que favorecía en gran medida a Moscú, reúne acuerdos bilaterales para poner fin a la invasión rusa en territorio ucraniano y establecer un sistema destinado a sostener la paz mediante garantías y sanciones internacionales.

Incluso el mandatario ucraniano mencionó que los ataques rusos solo confirman que las actitudes en Moscú no han cambiado. Sugiere apostar por la guerra y la destrucción de Ucrania, y no toman en serio la diplomacia", dijo este martes 3 de enero antes de las segundas reuniones en Abu Dabi.

Rusia rompe la tregua pactada con Donald Trump

Rusia lanzó este martes su ataque más grande del año contra Ucrania, según las autoridades ucranianas, con un masivo bombardeo de misiles y drones que dejó sin calefacción a cientos de miles de personas. La ofensiva rompió una pausa de cinco días que el Kremlin acordó la semana pasada, después de una "petición personal" del presidente estadounidense Donald Trump. El ataque se produjo en medio de una ola de frío extremo, con temperaturas por debajo de los -20 °C.

El presidente Volodímir Zelenski informó que el operativo involucró 70 misiles y 450 drones de ataque que impactaron infraestructura energética en al menos seis regiones, incluidas Kiev, Járkov, Odesa y Dnipro. Las instalaciones energéticas fueron el objetivo principal del ataque ruso. En la capital, Kiev, cerca de 1.200 edificios de gran altura en dos distritos se quedaron sin calefacción, según informó el alcalde Vitaliy Klitschko.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó que tres personas resultaron heridas en la capital y varios edificios residenciales y una guardería sufrieron daños. En Járkov, la segunda ciudad más grande del país, el alcalde Ihor Terekhov declaró en Telegram que los bombardeos dañaron la infraestructura energética, dejando al menos 820 edificios de gran altura sin suministro de calefacción en medio de temperaturas de -25 °C.

Más al sur, en Odesa, más de 50.000 personas también se quedaron sin electricidad, según la administración militar regional. El ataque obligó a los residentes de Kiev a pasar siete horas bajo alerta antiaérea, refugiándose en estaciones de metro. El presidente ucraniano acusó al ejército ruso de una estrategia deliberada. "Aprovechar los días más fríos del invierno con el fin de aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia", denunció.

En una publicación posterior en redes sociales, añadió que Moscú aprovechó la pausa en tanto "acumula misiles y espera hasta los días más gélidos del año". La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, apoyó esa afirmación. "Esto no es un efecto secundario de la guerra. Es una estrategia rusa. Las temperaturas invernales se utilizan como arma", escribió en un comunicado. Una residente de un edificio dañado en Kiev, que solo dio su nombre de pila, Tetyana, dijo a CNN: "No podía imaginar que con tanto frío pudieran alcanzar edificios residenciales".