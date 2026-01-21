HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Dictador Daniel Ortega libera a 60 presos políticos tras exigencia de Estados Unidos

Estados Unidos exigió la liberación de todos los presos políticos, mientras que el Movimiento Azul y Blanco indicó que los detenidos fueron puestos en libertad con condiciones.

Dictadura de Daniel Ortega detuvo a personas que celebraron la captura de Nicolás Maduro.
Dictadura de Daniel Ortega detuvo a personas que celebraron la captura de Nicolás Maduro. | Composición LR

La dictadura de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció la liberación de 60 presos políticos que habían celebrado la operación militar ejecutada por el presidente Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Las recientes excarcelaciones fueron confirmadas por el Monitoreo Azul y Blanco, una organización que documenta y verifica casos de detenciones en Nicaragua.

De acuerdo con reportes citados por organismos de derechos humanos y medios de comunicación locales, los agentes policiales detuvieron en operativos selectivos a los nicaragüenses que interactuaron con contenido sobre el derrocamiento de Maduro, quien enfrenta cargos en Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Dictador Daniel Ortega libera a 60 presos políticos tras exigencia de Estados Unidos

La vocera del Movimiento Azul y Blanco, Claudia Pineda, comentó que los presos políticos salieron de las cárceles con la condición de no salir de la ciudad y con la obligación de firmar diariamente en la estación de policía. También alegó que la decisión de la excarcelación se debe a la presión internacional y, sobre todo, al pronunciamiento de Estados Unidos.

Sin embargo, indicó que algunos fueron liberados "casi inmediatamente" y explicó que, en ese caso, la dictadura de Daniel Ortega solo quería atemorizar. Hasta diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas (una iniciativa que registra nombres, condiciones y patrones de detención vinculados a motivaciones políticas en Nicaragua) aseguraba que el régimen de Nicaragua tenía 62 personas detenidas por razones políticas. No obstante, Pineda indicó que la cifra real es mayor, porque algunos familiares no autorizaban la publicación de los nombres.

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

Estados Unidos exige la liberación de los presos políticos en Nicaragua

A través de la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un "régimen ilegítimo". Asimismo, exigió la liberación "incondicional" de todos los presos políticos, "sin excepciones, sin casas por cárcel, sin nuevas detenciones".

Para la administración Trump, la libertad "significa poner fin al ciclo de represión del régimen". Incluso criticó al régimen de Ortega por detener a nicaragüenses por dar "me gusta" a publicaciones en redes sociales. En febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, como "enemigos de la humanidad". Incluso afirmó que el gobierno se transformó en una dinastía familiar con una copresidencia.

