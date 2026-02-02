José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo del hampa como 'Gonzalito', 'Willington', 'Ramiro' y 'Chimbita', falleció ahogado en Tierralta, municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba. Según reportes preliminares, la lancha en la que se desplazaba el facineroso sufrió un naufragio en el río Esmeralda. El deceso fue confirmado en un comunicado por el Clan del Golfo, considerado el principal cártel del narcotráfico de Colombia y designado por Estados Unidos como una "organización terrorista".

Gonzalito, además, era señalado como el segundo cabecilla de la estructura criminal y jefe del bloque Roberto Vargas Gutiérrez desde 2017. De acuerdo con el Ministerio de Defensa colombiano, el delincuente habría cometido delitos como homicidio, desplazamiento forzoso, minería ilegal, narcotráfico y extorsión, entre otras actividades graves. Asimismo, se había emitido una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permitiera a las autoridades concretar la captura del malhechor.

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), informó que el naufragio ocurrió el pasado 30 de enero y precisó que el cuerpo de Gonzalito fue "rescatado" por la comunidad indígena de La Pita. El segundo cabecilla del EGC había emprendido un viaje para promover el proceso de paz del grupo armado con el gobierno de Gustavo Petro. Hasta el lugar llegaron agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para corroborar los detalles del incidente.

"El comandante Willington, segundo al mando del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se desplazaba junto a su equipo de seguridad con el propósito de realizar actividades pedagógicas relacionadas con el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)", afirmó el EGC en el comunicado. Las Zonas de Ubicación Temporal fueron creadas por el Gobierno de Petro mediante la Resolución 471 para facilitar "la ubicación gradual y progresiva de combatientes" del Clan del Golfo en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, donde ocurrió el accidente fluvial.

El occiso, según el grupo armado, "trabajó junto a otros integrantes del Estado Mayor Conjunto en el desarrollo de políticas organizacionales y la implementación de los acuerdos pactados con el Estado colombiano", con la mediación del Emirato de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza.

Desde finales de 2017 figuraba como comandante del bloque Roberto Vargas Gutiérrez, estructura integrada por seis frentes y una comisión, con 1.246 integrantes y presencia en Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar, según informes de inteligencia en poder de las autoridades colombianas.

Habría enviado drogas a Estados Unidos

Estados Unidos había presentado una solicitud para extraditar a José Gonzalo Sánchez Sánchez. En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la petición de Washington al considerar a Gonzalito como uno de los hombres de mayor rango del Clan del Golfo y cercano a alias 'Chiquito Malo', señalado como principal cabecilla de la organización.

En el expediente judicial se menciona que Sánchez habría participado en el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos entre 2006 y 2019. En 2017, según testimonios de exmiembros del grupo armado que hoy colaboran con la justicia, fue ascendido a comandante del Bloque Norte y, desde ese cargo, autorizó la producción de cocaína en Colombia, además de intervenir en la coordinación, organización y transporte de cargamentos con destino final a Estados Unidos.