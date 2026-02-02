La muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, fue calificada como homicidio por el médico forense del condado de Hennepin, según un informe oficial citado por ABC News. La causa de su deceso fueron "múltiples heridas de bala", como se detalla en el reporte.

El informe también especifica que Pretti "recibió disparos de agentes del orden" y falleció en la sala de emergencias de Hennepin Healthcare. A pesar de que la calificación de "homicidio" confirma que la muerte fue provocada por otra persona, esta clasificación no implica automáticamente que el acto sea considerado delictivo en términos judiciales.

La investigación sobre los hechos sigue en curso. Por ahora, dos agentes se encuentran bajo licencia temporal debido a la muerte de Pretti, quien fue abatido durante las protestas contra agentes del ICE en Minneapolis.

Agentes habrían sido identificados

Según los registros reportados por ProPublica, los agentes presuntamente involucrados en el tiroteo mortal de Pretti son Jesús Ochoa, agente de la Patrulla Fronteriza, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, de 35 años.

Ambos formaban parte de la Operación Metro Surge, un operativo de inmigración que comenzó en diciembre pasado y desplegó a decenas de agentes en Minneapolis. Esta operación ha estado vinculada a una serie de redadas de inmigración en la ciudad, que resultaron en la muerte de dos estadounidenses a manos de fuerzas federales, incluido Pretti.

Juez disuelve orden que prohíbe destruir evidencia

Un juez federal decidió disolver la orden de restricción temporal que prohibía a los investigadores federales destruir cualquier evidencia relacionada con el tiroteo. El fallo se basa en que los abogados que representan a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) no pudieron demostrar que fuera probable que la administración federal no preservara la evidencia de manera adecuada.

El juez Eric C. Tostrud declaró que, aunque el expediente no es unánime, el mayor peso de la evidencia muestra que es improbable que los acusados destruyan o alteren indebidamente las pruebas durante el proceso judicial. Además, indicó que otras consideraciones relevantes no favorecen una orden de conservación continua de las pruebas.

Tostrud también reconoció que la BCA había planteado “preocupaciones significativas” sobre cómo se llevó a cabo la investigación en el lugar del tiroteo, pero aclaró que las “preocupaciones sobre la conducta pasada no tienen un valor predictivo sustancial” sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) manejaría la investigación en el futuro.