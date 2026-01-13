El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y su equipo respondieron con optimismo y desdramatización ante el rechazo del mandatario de Perú, José Jerí, a su propuesta de un corredor humanitario regional para migrantes irregulares. La vocera Mara Sedini sostuvo que las declaraciones del jefe de Estado peruano “no nos desvían de esa agenda”, mientras que el líder chileno destacó que "todo va a estar bien".

Sedini también enfatizó que la iniciativa es solo una de varias en materia migratoria en la agenda del Gobierno entrante y que los diálogos con países vecinos continuarán, tanto telefónicos como presenciales. Del mismo modo, la portavoz rechazó la caracterización del episodio como un revés y aseguró que “no hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma”, remarcando que las gestiones adelantadas antes de la asunción oficial el 11 de marzo constituyen un “triunfo” de la gestión anticipada del equipo de Kast.

El corredor humanitario y la agenda de Kast

Sedini precisó que el corredor humanitario, propuesto como un mecanismo para abordar la migración irregular en conjunto con países de la región, sigue en evaluación y “queda mucho por seguir conversando” con las naciones afectadas por el fenómeno migratorio. A su juicio, este tipo de soluciones “requiere bastante diálogo” y “más de una conversación” antes de poder concretarse.

En ese marco, la vocera subrayó que el rechazo de Perú no altera las prioridades de la política migratoria que el Gobierno electo implantará tras su llegada a La Moneda, que incluyen diversas medidas estructurales y operativas cuya implementación se desplegará “en los primeros días” de su gestión y también a lo largo de los cuatro años de mandato.

Respecto a las relaciones bilaterales con Perú tras el 'portazo' de Jerí, Sedini destacó que las conversaciones permanecen en etapa preliminar y que la administración entrante busca profundizar la cooperación con distintos mandatarios en las próximas semanas y meses. Afirmó que si bien la propuesta del corredor humanitario enfrenta desafíos, el diálogo con los países continuará abierto para buscar soluciones compartidas.

Jerí sobre el corredor humanitario en CNN: "Descartada"

El presidente de Perú, José Jerí, descartó de plano la viabilidad de la iniciativa de corredor humanitario durante una entrevista con CNN en Español, afirmando que la propuesta “está descartada” tras sus conversaciones con Kast. “Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país; eso también es una realidad plena”, dijo el abogado peruano.

Jerí explicó que, aunque el corredor fue una de las primeras medidas planteadas como alternativa en las negociaciones iniciales, finalmente su Gobierno optó por desecharla y enfocarse en otras opciones. "Tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, indicó en la entrevista.

Negociaciones regionales y próximos pasos de Kast

Antes del rechazo explícito de Perú, Kast había impulsado la idea del corredor humanitario en una gira regional que incluyó reuniones con otros mandatarios. En Ecuador, el presidente electo y Daniel Noboa abordaron la posible creación de un corredor que permitiera el retorno seguro de migrantes venezolanos, como parte de un diálogo bilateral en torno a la migración irregular y otros temas de seguridad regional.

Según reportes, Kast explicó en Quito que la propuesta consiste en analizar, de manera conjunta con países como Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, mecanismos que permitan a migrantes en situación irregular regresar a su país de origen, enfatizando la necesidad de coordinación diplomática para avanzar en soluciones compartidas.

Tras su regreso de Perú, el equipo de Kast planea continuar su agenda enfocada en fortalecer relaciones bilaterales y multilaterales con gobiernos de la región, así como avanzar en el diseño de políticas migratorias antes de asumir formalmente la presidencia el 11 de marzo. Estas gestiones buscan consolidar acuerdos que faciliten la implementación de medidas acordadas en conjunto, más allá de la negativa peruana